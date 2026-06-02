Серебро Тереховой и две бронзовые медали России: как в Калининграде бросили вызов Китаю

С 25 по 31 мая Калининград принимал Х Российско-китайские молодежные летние игры. Для российских спортсменов настольного тенниса эта неделя получилась непростой, но яркой. Не раз приходилось догонять соперников во время матчей, переживать поражения и снова выходить к столу.

Итог — три медали в личных соревнованиях и ряд побед над китайскими теннисистами.

Турнир начался с выигрыша сборной Китая в командных соревнованиях. Но по ходу Игр российские спортсмены постепенно набирали ход. В миксте российская пара Лев Цветков (№ 98 в рейтинге ФНТР) / Есения Широкова (№ 2) остановилась в шаге от медали, заняв 4-е место.

Главной героиней турнира стала 17-летняя Злата Терехова (№ 16 в рейтинге ФНТР). На групповом этапе она провела три встречи: обыграла Ульяну Тимашеву (№ 43), уступая 0:2 по партиям, Арину Абдуллину (№ 36) со счетом — 3:1, а затем взяла верх над китаянкой Дин Ицзе (3:1) — будущей соперницей по финалу.

По итогам группового этапа сразу семь россиян пробились в плей-офф, а в полуфинал вышли Злата Терехова, Евгений Васиков (№ 75) и Богдан Семенов (№ 84). Отметим, что Васиков стал первым игроком турнира, выигравшим матч из семи партий.

Полуфинал Терехова провела уверенно и вышла в финал, отдав сопернице из Китая Чэнь Сянчан всего одну партию. В решающем матче вновь состоялась встреча с Дин Ицзе. На этот раз китаянка взяла реванш за поражение на групповом этапе, а Терехова стала серебряным призером Игр.

Злата Терехова:

«В финале китаянка стала играть увереннее, плотнее наносить удары, и, если было удобно, старалась «убивать» и слева, и справа. У неё в финале всё было качественнее и стабильнее, чем в группе».

У юниоров победу одержал лидер китайской сборной Ван Цзисюань, Евгений Васиков и Богдан Семенов завершили турнир с бронзовыми медалями.

В итоге российские теннисисты завоевали три награды в личных соревнованиях: серебро Тереховой и бронзу Васикова и Семенова. Но главным итогом недели стали не только медали, а уверенность, с которой россияне играли против одной из сильнейших сборных мира.

Уже 3 июня серебряный призер Злата Терехова, а также Есения Широкова выступят в финальном этапе чемпионата ПЛНТ в Казани. Времени на отдых почти не остается — впереди плей-офф и очередная борьба за медали.