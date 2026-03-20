Никита Артеменко — о победе на WTT Feeder Cappadocia, чемпионате России и борьбе за пьедестал

С 27 апреля по 3 мая в Москве пройдет чемпионат России по настольному теннису. В преддверии турнира мы поговорили с Никитой Артеменко — мастером спорта, членом сборной России, двукратным бронзовым призером чемпионата России в одиночном разряде, чемпионом страны в командном разряде и победителем WTT Feeder Cappadocia 2026.

— Никита, победа на WTT Feeder Cappadocia для вас означает подтверждение вашего уровня или только начало новой планки?

— Для себя — только начало новой планки. Я могу больше.

— Вы дважды выигрывали бронзу чемпионата России в одиночном разряде. Чего каждый раз не хватало для выхода в финал?

— Другого соперника, оба раза играл против Кирилла Скачкова. Мне непросто играть с ним, возможно, поэтому так сложились обстоятельства.

— Что для вас будет признаком удачного чемпионата, даже если говорить не только о медали?

— Хорошая поддержка со стороны болельщиков, полные трибуны, прекрасная организация соревнований — думаю, этого ждет каждый спортсмен.

— Мужская сборная Санкт-Петербурга четырежды становилась чемпионом России в командных соревнованиях. В этом году впервые будут разыграны медали в смешанном командном разряде. Каковы ваши прогнозы: сможет ли Санкт-Петербург завоевать призовые места в новом формате?

— Прогнозов давать не буду. Будем стараться сделать все возможное, чтобы вы увидели нас на пьедестале в новом для чемпионата России командном разряде.

