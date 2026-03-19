Женская Премьер-лига: борьба за выход в плей-офф и сохранение места в высшем дивизионе

Особое внимание в четвертом туре женской Премьер-лиги ПЛНТ-2025/26, который проходит в Москве с 15 по 19 марта, приковано не к первой тройке команд («УГМК», «УГМК-Резерв», «МГФСО-Москва»), а к тем, которые борются за путевку в плей-офф или сохранение места в Премьер-лиге.

Одной из главных тем тура остается положение «Родины-ФНТ АО». Серебряный призер прошлого сезона неудачно провел первые два тура и теперь застрял на пятой позиции. Нынешние победы помогают команде держаться рядом с четверкой, но пока это скорее попытка стабилизировать сезон после неудачного старта, чем полноценное возвращение в число главных претендентов на самые высокие места.

Наиболее плотная борьба идет в середине таблицы. «УОР № 1 Москомспорта», «УГМК-УОР» и «Спарта энд К» продолжают спор за места в восьмерке. Матчи именно этих команд сейчас определяют, каким будет состав плей-офф. Для этих команд вопрос стоит не о борьбе за лидерство в регулярном чемпионате, а о выходе в решающую стадию, где их будут ждать топ-клубы — «УГМК», «УГМК-Резерв», «МГФСО-Москва» и, вероятно, «Горизонт». Любая потеря очков здесь сразу меняет положение в таблице и влияет на будущие четвертьфинальные пары.

Не менее важная борьба идет в нижней части турнирной таблицы. Здесь решается, кто сохранит место в Премьер-лиге, а кто уступит его команде из Суперлиги. Это взаимный процесс: один клуб покидает Премьер-лигу, на его место поднимается представитель дивизиона ниже. Кто именно окажется в этой роли, пока неизвестно, поэтому цена каждого матча для аутсайдеров сейчас особенно высока.

«Факел-УОР» в этом туре сделал шаг к тому, чтобы чувствовать себя увереннее. Положение «Казани», напротив, остается тяжелым: команда приехала на тур только с двумя спортсменками, и такой состав резко ограничил ее возможности. В зоне риска остается и «Команда 47», находящаяся сейчас на 12 позиции.

На финишной прямой в женской Премьер-лиге все самое интересное происходит не среди лидеров, а там, где цена ошибки особенно велика. В средней и нижней части таблицы идет ожесточенное сражение: одни команды цепляются за шанс попасть в плей-офф, другие — из последних сил стараются сохранить прописку в Премьер-лиге. Совсем скоро мы узнаем, чем все закончится!