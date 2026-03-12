Состав плей-офф в Премьер-лиге по настольному теннису определится в Медной столице Урала

12 марта в Верхней Пышме (Свердловская область) стартовал заключительный, четвёртый тур регулярного чемпионата ПЛНТ в мужской премьер-лиге сезона-2025/26. Именно по его итогам станет окончательно ясно, какие восемь из 12 команд продолжат борьбу за титул в плей-офф, а кто покинет высший дивизион по окончании сезона.

Главным претендентом на победу в регулярном чемпионате снова является «Факел-Газпром» (Оренбург). Оренбургский клуб уже два года подряд завершал «регулярку» на первом месте и сейчас вновь лидирует в турнирной таблице, имея хорошие шансы сделать это в третий раз подряд.

В четвёртом туре в составе пятикратного победителя Лиги чемпионов ЕТТУ болельщики снова смогут увидеть одного из ведущих теннисистов мира — корейца Ана Чжэхёна.

Однако борьба за лидерство остаётся крайне напряжённой. УГМК (Верхняя Пышма), действующий чемпион, и «МГФСО-Москва» находятся совсем рядом с лидером. Московская команда отстаёт от УГМК всего на одно очко и на два — от «Факел-Газпрома», поэтому каждая встреча в заключительном туре может серьёзно повлиять на распределение мест.

При этом легионеры УГМК и «Факел-Газпрома» — хорват Томислав Пуцар и кореец Ан Чжэхён — в эти дни выступают на турнире WTT Champions в Чунцине, что также может сказаться на расстановке сил.

Особое внимание будет приковано к матчам УГМК, которой в этом туре предстоит сыграть и с «МГФСО», и с «Факел-Газпромом». Эти встречи и определят итоговое положение команд перед началом плей-офф.

Напомним, что команды, занявшие 1-е и 2-е места по итогам регулярного чемпионата, напрямую выходят в полуфинал плей-офф, коллективы, финишировавшие третьими и четвёртыми, начнут борьбу с четвертьфинальной стадии, а клубы, показавшие с пятого по восьмой результат, стартуют с 1/8 финала.

«Сборная Санкт-Петербурга» отчаянно пытается избежать вылета: у команды пока только одна победа и 17 очков, тогда как идущий на 11-м месте «Статус» имеет четыре победы и 20 очков. Удастся ли питерцам совершить победный рывок, станет понятно уже по итогам первых игровых дней.

Все матчи мужской и женской премьер-лиг можно посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале ФНТР, на официальной странице федерации во «ВКонтакте», а также на сайте ФНТР. Самые интересные встречи заключительного тура в Верхней Пышме для зрителей прокомментирует Михаил Юшков.

ПЛНТ — Международные соревнования «Чемпионат Профессиональной лиги настольного тенниса»

Премьер-лига — высший дивизион чемпионата ПЛНТ