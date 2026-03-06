Вячеслав Буров: «В Сингапуре лидеры сборной Китая, спасаясь от фанатов, пробирались на обед через «черный» ход»

Тренер сборной России и личный тренер № 1 национальной команды страны Владимира Сидоренко Вячеслав Буров поделился впечатлениями от дебюта своего подопечного на Singapore Smash 2026, организации одного из крупнейших мировых турниров, а также ближайших целях в работе с сильнейшим тенниситом России.

— Какие у Вас впечатления от Singapore Smash 2026? От турнира в целом и выступления Владимира Сидоренко.

— Впечатления от Singapore Smash фантастические. В такого уровня турнире ни я, ни Вова не участвовали. Тем более для Сидоренко это был один из первых серьезных турниров после долгого перерыва в международных стартах. Если говорить об организации соревнований, то всё было очень четко и достаточно строго регламентировано. Время на разминочных площадках расписано было под каждого спортсмена, а разминочные столы не отличались от тех, какие стояли в игровом зале.

О выступлении. Даже по прошествии стольких дней после окончания соревнований (Singapore Smash 2026 завершился 1 марта. — прим. ред.), остался горьковатый осадок от нереализованных моментов, особенно во встрече с Чан Учином (в 1/16 финале Владимир Сидоренко уступил корейскому теннисисту — 2:3. Прим. ред.). Если рассматривать в целом качество игры и набранные очки, что идут в рейтинг, то результат, конечно, неплохой. Одержано четыре хорошие победы. Первым в этом списке был сингапурец Ян Цзэ И, потом — китаец-американец Ма Цзиньбао, достаточно известная личность в мировом теннисе. Вова с ним играл года три-четыре назад, когда выступал в китайской клубной лиге. Как мы и ожидали, матч получился тяжелым. По ходу встречи нам пришлось чуть-чуть изменить тактическую схему, что в итоге и принесло свои плоды. За выход в основную сетку Вова играл с молодым тайваньцем Чаном Ю-Анем, который уже успел себя показать на Кубке Азии, где попал в «четверку» и отобрался на Кубок Мира. Этот соперник определенные вещи делает очень хорошо. Придуманный нами план на эту встречу, сработал не сразу. После первого сета внесли коррективы, и потом всё получилось достаточно уверенно. После выхода в основную сетку в какой-то мере исчез груз ожиданий. И настроение было хорошее, и жеребьевка сложилась вполне удачно. С Омаром Ассаром (Египет) Вова играл несколько раз в разных турнирах и обыгрывал его. В Сингапуре получилось волнительно — 3:2. Первые два сета прошли немножко не так, как мы задумывали, но опять же, мы внесли необходимые изменение в рисунок игры, и всё завершилось хорошо.

— Чего не хватило Сидоренко, чтобы обыграть корейца Чан Учина?

— Чего не хватило? Да всего хватало. Игра была на равных. На равных с человеком из «ТОП-15» мира! Вова играл с позиции силы, вынуждая соперника ошибаться, владел инициативой. Качество его игры в этом матче, на мой взгляд, было более чем хорошим. И я не был удивлен такому уровню тенниса Вовы, так как он на равных уже играл с «топами» в Катаре и в Омане, в том числе с китайцами. Мое мнение, что Сидоренко готов для побед над этими спортсменами и побед регулярных. Надо только чуть-чуть набраться опыта в игре с ними именно на этих турнирах и на этих стадиях. Когда Вова к ним привыкнет и привыкнет к выступлениям на таком уровне, я жду серьезной прибавки в результатах.

— Каким нужно быть в рейтинге, чтобы на Smash сразу попадать в основную сетку?

— Достаточно быть в «50» мира. На Smash достаточно сложная квалификация, в которой участвуют 64 теннисиста. А попадают в основную сетку только 8. Победитель квалификации получает 50 очков. Вова к ним прибавил еще 100 за победу в 1-м раунде основной сетки. 150 очков — это чуть больше одной трети того, что было у Вовы до Сингапура. А ведь он попал только в «32». Smash — один из самых дорогих турниров, он идет в один уровень с чемпионатом мира, с Олимпиадой. Поэтому на Singapore Smash приезжают все сильнейшие по рейтингу спортсмены. В этот раз из первой «10» не было лишь одного китайца, который вроде бы был травмирован.

— Ажиотаж вокруг турнира помогает или мешает выступлению?

— Ажиотаж есть всегда, когда приезжают топовые спортсмены. Ажиотаж у прессы, у болельщиков. Диву даешься, насколько китайские болельщики фанатично преданы своим кумирам, ездят за ними повсюду. В Сингапуре доходило до того, что Вана Чуциня и Сунь Инша, лидеров китайской сборной, возили в зал и отель отдельно от всех. Их караулили и у входа в гостиницу, и на обеде, не говоря уже про официальные микст-зоны. Им прохода не давали до такой степени, что на обед они проходили через черный ход. Такой интерес зрителей — это, конечно, большой плюс для настольного тенниса.

— В каких встречах пришлось по ходу менять игровую схему?

— Кроме первой игры, которая достаточно ровно и уверенно сложилась, во всех остальных приходилось и не один раз менять и схему, и рисунок игры по направлениям. Но это нормальный процесс, когда встречаются спортсмены высокого уровня. Идет борьба за инициативу, и приходится всем, и Вове, и его соперникам, и мне как тренеру искать новые ходы для выигрыша.

— Где и когда следующий старт Сидоренко?

— Следующий международный турнир у Вовы это «контендер» в Тунисе (WTT Contender Tunis 2026. 24–29 марта 2026 — прим. ред.). Настрой, как обычно, очень серьезный. Хотим подниматься в рейтинге и дальше, чтобы попадать на самые сильные турниры WTT — Smash, Champions и закрепиться в элите. Хотим двигаться только вперед и много работаем для этого.