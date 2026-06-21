Егор Корнев: «Звал к себе тренер Фелпса. Но я люблю свою Родину и тренера, поэтому не уезжаю за границу»

Пловец Егор Корнев, устроивший фурор на чемпионате России, дал интервью «Матч ТВ». В частности, 22-летний спринтер объяснил, почему не уезжает тренироваться за рубеж, хотя его туда много раз звали.

В субботу Федерация водных видов спорта России объявила состав из 44 пловцов, которые будут представлять нашу сборную на чемпионате Европы в Париже в конце июля.

Женщины: Анна Аршавская, Виктория Блинова, Алина Гайфутдинова, Ралина Гилязова, Анита Грищенко, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Кира Манохина, Ксения Мишарина, Мария Осетрова, Арина Пантина, Ксения Сорокина, Милана Степанова, Арина Суркова, Дарья Сурушкина, Евгения Чикунова.

Мужчины: Роман Акимов, Илья Бородин, Григорий Вековищев, Иван Гирев, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Роман Жидков, Иван Кожакин, Климент Колесников, Николай Колесников, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Андрей Минаков, Даниил Писецкий, Кирилл Пригода, Павел Самусенко, Георгий Смирнов, Максим Ступин, Алексей Ткачев, Андрей Черепков, Роман Шевляков, Александр Щеголев, Михаил Щербаков, Егор Юрченко, Георгий Яковлев.

С особым вниманием мы будем наблюдать за Егором Корневым, который на июньском чемпионате России в Казани умудрился установить сразу пять рекордов страны за четыре дня — на дистанциях 50 и 100 м кролем, а также 50 м баттерфляем. Что же будет во Франции?!

Из полного интервью Корнева вы узнаете:

какие спортсмены его восхищают;

почему окружающие считают его мазохистом;

о чем он разговаривает с австралийцем Кэмероном Макэвоем;

какие аниме больше всего любит;

и смотрит ли чемпионат мира по футболу.

«Такие, как Смертин, — это страшные люди!»

— Правда, что вас в свою группу приглашал Боб Боумэн — знаменитый тренер, который сделал мегазвездами Майкла Фелпса и Леона Маршана?

— Было такое. Он сначала написал мне, потом подошел. У нас состоялся очень короткий диалог. Боб сказал: «Извини, я тороплюсь, давай дальше мы спишемся»…Да меня много кто звал к себе. Но я всем отказал.

— Почему? Это же тренер Фелпса.

— Ну и что? А чем хуже Ольга Байдалова? Поэтому я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера. И считаю, что в России можно достичь высоких вершин. Поэтому не уезжаю за границу.

— Вы с тренером Байдаловой сразу же нашли общий язык?

— Возможно, у нас воспитание было схожим. Поэтому отношения сразу сложились, и мы оказались на одной волне.

— Вы говорите, что в плавании у вас нет кумиров. А кто-то в спорте вас восхищает?

— Например, ультрамарафонцы. Вот мне рассказали, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин участвовал в забеге на 24 часа. Это очень сильные люди. Просто вообразите, какие это перегрузки, что испытывает человек. А он всё равно идет и делает.

Это страшные люди. Это такая саморегуляция! Тебе больно, плохо, ты уже не можешь ничего, но заставляешь себя идти вперед. Это очень круто. Ты стираешь свои лимиты.

— Климент Колесников сказал о вас: «Корнев — он мазохист. Умение терпеть у него настолько высокое, что это удивительно».

— Возможно. Наверное, окружающим виднее. Но на тренировках я терплю с удовольствием. Да, это уже часть моей работы. Я достаточно натерпелся с Ольгой Николаевной, и потерпеть какие-то 100 метров в финале — вообще не проблема. Бывает только, когда самочувствие не очень, то могу чуть покапризничать. А так — всегда самым первым иду в бой.

«Спортсмены тебя уважают за силу»

— Однажды вы сказали, что вас восхищает Майк Тайсон. Почему?

— Он легенда своего поколения. Его не просто боялись, но и уважали как спортсмена — за его силу, дисциплину, достижения. Я знаю про образ жизни, который вел Тайсон, но в период подготовки, находясь в прайме, этот человек мог творить чудеса.

— Вы хотите, чтобы в плавании о вас тоже думали: «Да он же человек-нокаут!»?

— Да, это же отлично. Выходишь и сразу же делаешь результат. Все окружающие тебя спортсмены всё равно уважают силу в любом случае. Потому что спортсмен спортсмена по силе меряет. У нас же есть градация: первый ты, третий или десятый. И сила всё определяет.

— Как у вас сложилась дружба с австралийским пловцом Кэмероном Макэвоем?

— В прошлом году перед чемпионатом мира в Сингапуре он написал мне в социальной сети. Я ему что-то ответил, мы чуть-чуть пообщались. Приехали в Сингапур. Макэвой мне говорит: «О, это ты?!» Пожал мне руку и сказал, что за мной следил. Молодец, все дела.

И предложил: «Давай шапочками поменяемся». Я согласился. Он рано уехал, правда, я не успел ему шапочку дать. Но с тех пор он даже в интервью сказал, как пророк, что всё будет, ребята. Вы просто подождите.

И его слова сбылись. Мы общаемся. Бывает, он мне какие-то фоточки присылает. Я часто ему на истории отвечаю. Поздравляем друг друга.

— Майкл Джордан провел всю карьеру в НБА в подштанниках, в которых выступал еще в университете Северной Каролины. Александр Овечкин пару десятилетий играет в одном и том же нагруднике. А почему вы не меняли шапочку больше восьми лет?

— На самом деле, я к этому не привязан. Мне всё равно. Сегодня такая шапочка, завтра — другая. Мне какая разница? Не особо суеверный. Есть я. Просто иду и делаю результат.

«Красота — выехать на рыбалку с палаткой в Карелии»

— А не думаете поплыть еще и на 50 м на спине? Зарубились бы с Колесниковым на каком-то российском турнире?

— Я поплыву обязательно полтинник на спине. Конечно! Это ведь такая дискотека будет, и обойтись без меня? Ну нет!

— У вас на удивление сильные ноги, как говорят спецы. Прокачались в зале?

— Это просто так получилось. Не знаю, честное слово. Я не делаю выдающиеся силовые упражнения. Нормально могу поработать в тренажерке, но ничего особенного.

— Правда, что ваше хобби — походы и рыбалка?

— Я люблю ходить за грибами, выехать на рыбалку с палатками на какие-то скалы. У нас такие красоты в Карелии! Замечательный север. Люблю на природе хорошо отдохнуть.

— Какие у вас три любимых аниме?

— О да, мне нравятся аниме. В топ-3 точно зайдет «Первый шаг» про бокс, где основной персонаж — Мамору Такамура. Еще сериал «Наруто» про ниндзю-подростка. И пусть будет «Ван-Пис». На самом деле, есть очень много классных аниме. Тяжело выбрать суперлюбимое.

— Думаю, для вас был бы огромный комплимент, если бы фанаты сделали про вас хотя бы маленький кусочек аниме.

— Да ладно, это совсем не обязательно.

«Совмещать спорт и учёбу очень непросто»

— Стать олимпийским чемпионом — ваша большая мечта?

— Да, тем более я держал в руках золотую медаль, которую на Олимпиаде в Токио завоевал Евгений Рылов.

— А вот у хоккеистов есть примета, что если потрогаешь кубок, то его потом не завоюешь.

— Я ведь не верю в приметы. Да мне всё равно, если честно. Не придаю им значение.

— К вам уже пошли предложения по рекламе?

— Нет, пока еще рано. Надо хотя бы чемпионат мира выиграть, что ли. А я только ход набрал. Вообще самое главное — на Олимпиаде победить.

— Трудно совмещать большой спорт и учебу?

— У нас — да. Это факт. Я учусь в НГУ имени Лесгафта на кафедре теории и методики плавания. Представляете, сколько месяцев я на сборах сижу, чтобы показать такой результат. Очень тяжело разорваться между спортом и учебой. Может быть, где-то такое и возможно, но не у нас. Спортсмены высокого уровня должны везде успевать. И просто так тебе оценки никто ставить не будет.

— Какие у вас ассоциации с Францией?

— Эйфелева башня, круассаны и улитки. Или лягушки. Еще — Лувр, конечно. Если будет свободное время — возможно, туда загляну.

— Сейчас многие сходят с ума от чемпионата мира по футболу. У вас есть хотя бы минимальный интерес к этому турниру?

— У меня друзья интересуются. Конечно, я его буду смотреть, потому что друзья смотрят. Не полностью, но буду от них получать информацию. Узнаю, кто считается фаворитом, разные фамилии. Но сам я за футболом пристально не слежу.

— Вы сидите дома на диване, перед вами — пульт, и можно включить любой вид спорта. Что это будет?

— Киберспорт. Болею за Team Spirit. Смотрю, как они играют в Counter-Strike 2. Мог бы я сам сделать карьеру в киберспорте? Даже не знаю, так глубоко в это не погружался. Но классно следить. И сам люблю компьютерные стрелялки.