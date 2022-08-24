Рылов стал чемпионом Спартакиады на дистанции 200 м на спине, Колесников победил в финале на 50 м вольным стилем

Двукратный олимпийский чемпион пловец Евгений Рылов стал победителем Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года на дистанции 200 метров на спине.

Рылов, представляющий Московскую область, стал первым с результатом 1.55,90. Вторым стал Егор Доломанов (Волгоградская область, 1.58,69), третьим — Алексей Ткачев из Санкт‑Петербурга (1.59,06).

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников (Москва) победил на дистанции 50 метров вольным стилем с итоговым временем 21,69. Серебро выиграл Даниил Марков (Новосибирская область, 22,11), бронза досталась Павлу Самусенко (Мурманская область, 22,25).

Результаты других финальных заплывов дня:

200 м брасс, мужчины

1. Кирилл Пригода (Санкт‑Петербург) — 2.07,79

2. Антон Чупков (Москва) — 2.08,43

3. Михаил Доринов (Нижегородская область) — 2.10,52

100 м брасс, женщины

1. Ника Годин (Москва) — 1.06,77

2. Евгения Чикунова — 1.06,83

3. Мария Темникова (обе — Санкт‑Петербург) — 1.07,98

400 м вольный стиль, женщины

1. Валерия Саламатина (Республика Татарстан) — 4.08,61

2. Анастасия Гуженкова (ХМАО — Югра) — 4.12,28

3. Яна Курцева (Волгоградская область) — 4.15,12

200 м комплексное плавание, женщины

1. Анна Чернышева (Московская область) — 2.14,50

2. Яна Шакирова — 2.14,90

3. Мария Темникова (обе — Санкт‑Петербург) — 2.15,57

4×200 м вольный стиль, мужчины

1. Москва (Довгалюк, Жилкин, Егоров, Шаталов) — 7.16,22

2. Санкт‑Петербург (Чикнайкин, Ртищев, Гуков, Щеголев) — 7.17,66

3. Новосибирская область (Шумилов, Абловацкий, Десятов, Молоканов) — 7.32,13.