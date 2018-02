10 кадров, которые напомнят, что ночью лучше не спать. Скоро Супербоул

Главный матч года во всем американском спорте.

Самая титулованная команда НФЛ в XXI веке – «Нью-Ингленд Пэтриотс» – прилетела в Миннесоту, без лишней скромности напомнив, сколько трофеев уже было выиграно до этого.

Главный тренер «Пэтриотс» Билл Беличик в шляпе своего отца. Победа над «Филадельфией» в Супербоуле 12-летней давности была последней, которую застал Стив Беличик. В ноябре 2005-го он скончался в возрасте 86 лет.

Брутальный викинг – маскот «Миннесоты» – на правах хозяина встречает максотов «Филадельфии» (орла) и «Нью-Ингленда» (патриота).

Ничего особенного. Просто пресс-конференция лучшего игрока НФЛ прошлого сезона Тома Брэди. Многие уверены, что можно говорить не только о прошлом сезоне, а об истории американского футбола в целом.

Защитник «Филадельфии» Флетчер Кокс – один из тех, кто постарается остановить Брэди. Настроен, как видим, серьезно.

«Орлам», у которых пока нет ни одной победы в Супербоуле, придется выдумывать нечто особенное, чтобы не дать «Патриотам» взять шестой титул.

В перерыве Супербоула прямо на поле стадиона выступит Джастин Тимберлейк. Хотя, кажется, он готов и сыграть, если потребуется.

Болельщики «Миннесоты» не дождались своей команды в Супербоуле – не хватило всего одной победы, но все равно для них предстоящий матч целое событие.

Снуп Дог то ли напевает молитву, то ли исполняет речитатив. Известный рэпер считается глорихантером в НФЛ – болеет в основном за успешные команды и часто меняет пристрастия.

Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо с главным трофеем года.

Матч «Нью-Ингленд Пэтриотс» – «Филадельфия Иглс» начнется в ночь с воскресенья на понедельник в 02:30 мск.

Фото: Elsa/Getty Images, Mike Coppola/Getty Images for Nickelodeon, Hannah Foslien/Getty Images, Christopher Polk/Getty Images, Michael Loccisano/Getty Images for Verizon, Frazer Harrison/Getty Images for BET, Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM