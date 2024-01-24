«Спортивная инфраструктура регионов позволит провести зимнюю Спартакиаду на высоком уровне» — Матыцин

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что инфраструктура регионов позволяет провести зимнюю Спартакиаду на высоком уровне.

Зимняя Спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, шорт‑трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски‑альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей.

— Спартакиада станет главным стартом спортивного календаря по зимним олимпийским видам спорта. Поэтому важно обеспечить условия для честной конкуренции всех участников, а также высокий уровень организации, логистики, размещения и передвижения всех гостей, спортсменов, зрителей. Приоритетное внимание всегда уделяем вопросам безопасности. Соревнования Спартакиады принимают пять регионов, многие спортивные объекты являются частью наследия крупных международных турниров, проведенных в России за последние 10 лет. В Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» это олимпийские санно‑бобслейные трассы, в Красноярске — объекты проведения Всемирных студенческих игр. Уверен, что качественная спортивная и городская инфраструктура регионов позволит провести все соревнования на высочайшем уровне. Ждем всех болельщиков на трибунах спортивных объектов Спартакиады, — приводит слова Матыцина пресс‑служба Минспорта.