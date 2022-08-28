Фахритдинова победила в олимпийском многоборье на турнире по скалолазанию в рамках Спартакиады

Динара Фахритдинова из Ямало‑Ненецкого автономного округа завоевала золото в дисциплине «олимпийское многоборье» на турнире по скалолазанию в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Фахритдинова по сумме результатов в соревновании по лазанию на трудность и боулдерингу набрала 195 баллов.

Второе место заняла Виктория Мешкова (145,1; Свердловская область), тройку призеров замкнула Елена Красовская (124,9; Челябинская область).