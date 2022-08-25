Образцов выиграл золото Спартакиады в беге на 100 м, Аплачкина победила в забеге на 5000 м

Игорь Образцов завоевал золотую медаль в беге на 100 метров в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Образцов показал результат 10,4 секунды. Вторым финишировал Ярослав Ткалич (10,46), третьим — Андрей Лукин (10,53).

Также в четверг состоялся забег на 5000 м у женщин, в нем победу одержала чемпионка России Светлана Аплачкина, показавшая результат 15 минут 50,98 секунды. Серебро досталось Любови Дубровской (15.51,46), бронза — Светлане Аристарховой (15.53,54).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.