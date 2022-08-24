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Фоминов стал победителем Спартакиады сильнейших в BMX-фристайле, обыграв участника Олимпиады в Токио

22:54
Фоминов стал победителем Спартакиады сильнейших в BMX-фристайле, обыграв участника Олимпиады в Токио
Никита Фоминов / Фото: © Сергей Астахов / Матч ТВ

Представитель Санкт‑Петербурга Никита Фоминов стал победителем Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года в BMX‑фристайле в парке.

Серебро в этой дисциплине взял Ирек Ризаев, выступающий за команду Татарстана. Он представлял сборную России на Олимпийских играх в Токио, где занял шестое место.

Александр Моллаев из Краснодарского края выиграл бронзовую награду.

Соревнования проходили в Москве.