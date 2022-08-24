Двукратная чемпионка Европы по борьбе Хорошавцева в день рождения выиграла золото Спартакиады

Ольга Хорошавцева завоевала золото в спортивной борьбе в весе до 57 кг на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В финальном поединке спортсменка, которой в среду исполнилось 28 лет, победила Марину Симонян. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Ирина Ологонова и Мария Бузарова. Хорошавцева — двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира.

Чемпионка Европы‑2020 Ханум Велиева выиграла соревнования в весе до 68 кг, в финале ее соперницей была Вусала Парфианович. Обладательницы бронзовых наград — Наталья Федосеева и Лиза Дудаева.

Призер чемпионата мира Екатерина Полещук стала чемпионкой Спартакиады в весовой категории до 55 кг, в финале нанеся поражение Венере Нафиковой. Бронзу поделили Александра Скиренко и Севиль Назарова.

Победители и призеры Спартакиады в других весовых категориях:

до 76 кг — золото — Евгения Захарченко, серебро — Екатерина Букина, бронза — Кристина Шумова и Мария Силина;

до 72 кг — золото — Ксения Буракова, серебро — Марина Суровцева, бронза — Эльмира Халаева и Ольга Козырева;

до 65 кг — золото — Екатерина Кошкина, серебро — Амина Танделова, бронза — Мария Лачугина и Ульяна Тукуренова;

до 62 кг — золото — Алина Касабиева, серебро — Анастасия Яковлева, бронза — Светлана Липатова и Анжела Фоменко;

до 59 кг — золото — Анастасия Сидельникова, серебро — Юлия Алборова, бронза — Александра Андреева и Хадижат Муртузалиева;

до 53 кг — золото — Анжелика Ветошкина, серебро — Екатерина Вербина, бронза — Милана Дадашева и Наталья Малышева;

до 50 кг — золото — Надежда Соколова, серебро — Валерия Чепсаракова, бронза — Мария Тюмерекова и Анжелика Федорова.

Соревнования проходили в Казани.