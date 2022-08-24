Дзюдоист Халмурзаев одержал победу в категории до 81 кг на Спартакиаде

Дзюдоист Хасан Халмурзаев, представляющий Санкт‑Петербург, завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В финале Халмурзаев одержал победу над представителем Московской области Аланом Хубецовым. Третье место в этой категории заняли Егор Сухопаров и Давид Карапетян (оба — Москва).

Дзюдоист из Чеченской Республики Мансур Лорманов стал победителем в весе до 90 кг, москвич Матвей Каниковский — в весе до 100 кг. В весовой категории свыше 100 кг первое место занял Инал Тасоев из Санкт‑Петербурга.

У женщин золото выиграли Кристина Дудина (Свердловская область, 48 кг), Карина Ефимова (Свердловская область, до 52 кг) и Анастасия Конкина (Санкт‑Петербург, до 57 кг).

Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа и завершится 2 октября.

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