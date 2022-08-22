Марков и Шувалова из Подмосковья выиграли золото в соревнованиях по конному спорту на Спартакиаде

В рамках всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года 19 лучших наездников из 8 субъектов страны соревновались в спортивных дисциплинах «выездка» и «троеборье».

В дисциплине «троеборье» победу одержал участник Олимпиады‑2016, обладатель Кубка России по троеборью Александр Марков. Золото в дисциплине «выездка» по программе «КЮР Большого приза» завоевала участница Игр‑2020 и чемпионата Европы‑2021, обладатель Кубка России 2021, победитель международных и всероссийских соревнований Мария Шувалова.

— В моем юношестве все спартакиады, к сожалению, прошли мимо меня. Я всегда завидовал ребятам, которые ездили на такие соревнования, а я не попадал. По возрасту я успел попасть только на одну юношескую спартакиаду. Но я прекрасно помню те эмоции. Это было здорово! Приятная атмосфера, спортсмены из разных городов, все волнуются, готовятся. И сейчас я испытываю такие же приятные волнительные эмоции от Спартакиады сильнейших, но теперь я уже не ребенок, а опытный, взрослый всадник. Но я ощущаю такой же эмоциональный подъем и энтузиазм, как и тогда. Отличная организация соревнований, достойный уровень! — цитирует Маркова пресс‑служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

— На этой Спартакиаде мы выложились на все 100 процентов, но в конном спорте ты никогда не можешь быть до конца уверен, так как ты выступаешь в паре с лошадью, а это живое существо, и как она себя поведет, ты никогда не знаешь. Самое главное в нашем виде спорта, да и вообще в спорте — это не сдаваться, даже если что‑то не получилось, идти к своей цели, мечтать и трудиться. За конным спортом стоит намного больше, чем кажется на первый взгляд. Важно понимать, что к лошади нельзя относиться как к спортивному снаряду. Нужно подходить с любовью и уважением к животному. И если у нас на стартах что‑то не получается, то значит, что это мы недоработали вместе, — сказала Шувалова.

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