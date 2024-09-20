Дегтярев: «В отношениях России и Белоруссии заметный подъем, уровень доверия во всех сферах беспрецедентный»

В штаб‑квартире Национального олимпийского комитета Белоруссии прошло совместное заседание коллегий Министерства спорта и туризма Белоруссии и Министерства спорта Российской Федерации, сообщает БелТА.

Предыдущее совместное заседание коллегий ведомств состоялось в конце июня в Хабаровске, где стороны подписали план спортивных и перечень спортивно‑массовых мероприятий, а также план совместных научных мероприятий.

— В отношениях наших стран заметный подъем, уровень доверия во всех сферах беспрецедентный. Мы против дискриминации в спорте и вмешательства федераций, спортивная арена должна быть полем для честной борьбы. А отдельные страны превращают ее в место для сведения политических счетов.

Тем не менее мы всегда готовы к международному диалогу. Несмотря на ограничения, мы проводим соревнования в открытом формате, и их количество будет расширяться, — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Также Дегтярев пригласил министр спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука и делегацию Минспорта Белоруссии на международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе в октябре 2024 года.

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