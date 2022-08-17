Пресс-конференция к открытию Всероссийской спартакиады пройдет в пресс-центре «Матч ТВ» 20 августа

Пресс-конференция, посвящённая открытию Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года состоится в субботу 20 августа в пресс-центре «Матч ТВ».

В пресс-конференции примут участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и главный судья Спартакиады Мария Киселёва, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

Министр совместно с приглашёнными гостями расскажет о первых прошедших соревнованиях в рамках Спартакиады, предстоящей церемонии открытия, ответит на вопросы журналистов, а также представит медали Всероссийской спартакиады.

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

Обращаем ваше внимание, что представителям СМИ необходимо направить аккредитацию до 12:00 19 августа.

Место: Москва, Новый Арбат, 24 (пресс-центр «Матч ТВ» в здании кинотеатра «Октябрь»).

Дата: 20 августа в 12:00.

Контакты для аккредитации: pressa@minsport.gov.ru. В заявке необходимо указать тип аккредитации, ФИО и должности представителей СМИ, их контакты и перечень технического оборудования (фото, камеры).