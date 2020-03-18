«Сидим дома и вкусно едим. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи». Каррера рассказал «Матч ТВ» о карантине в Греции и тренировках по видеосвязи

Специальный эфир «Все на Матч!» о главной теме весны.

Специальный эфир «Все на Матч!» о главной теме весны.

В конце прошлого года в китайском Ухане зафиксировали первую вспышку вируса COVID-19. Эпидемия разошлась по всему миру, а в марте ВОЗ объявил о пандемии коронавируса

Коротко о том, как обстановка в мире повлияла на спорт: соревнования отменяются или переносятся — так Евро-2020 стал Евро-2021, приостановлены все топ-лиги Европы (все футбольные турниры под эгидой РФС на стопе минимум до 10 апреля), КХЛ, Единая лига ВТБ, НХЛ и НБА — тоже на паузе

Кроме того, были отменен ЧМ по фигурному катанию, не состоялся старт нового сезона «Формулы-1» — список можно продолжать до бесконечности

Перенос чемпионата Европы по футболу на 2021-й год

Артем Локалов, журналист: — Я до последнего не верил в перенос Евро, надеялся, что все будет нормально. Олимпийские игры, в отличие от ЧЕ по футболу, не двигают. Но потом стало понятно, что без переноса не обойтись — иначе европейские чемпионаты не успеют доиграть. Это оптимальное решение в данной ситуации. Для сборной России ничего кардинально не изменится. Команда в том же составе и останется. Может она за это время станет более сыгранной. У Павла Мамаева и Александра Кокорина, например, будет больше времени, чтобы набрать форму. Я жду их в сборной.

Андрей Талалаев, тренер, эксперт «Матч ТВ»: — Перенос Евро дает нам эти два месяца, чтобы завершить все внутренние дела. Сам турнир идет месяц, но и подготовка к нему занимает обычно 21-24 дня.

Сборная России станет еще сильнее. У нас не так много лидеров-ветеранов, которые могут закончить карьеру за этот год. Плюс в нашей сборной мало игроков, выступающих в сильно интенсивных чемпионатах. Нашему чемпионату же уплотнение может пойти только на пользу. Кто точно выиграет от переноса? Пожилые люди и те, кто страдает от респираторных болезней. Сохранение жизни — это большая победа.

Видеообращение записал полузащитник сборной России и ЦСКА Ильзат Ахметов:

— Я очень расстроен в связи с последними новостями о переносе чемпионата Европы. Мы с болельщиками долго шли к этой цели, живя мечтой о финальной части Евро. Обидно, что это лето пройдет без главного праздника года. В то же время мы должны понимать всю важность этой ситуации и позаботиться о своих родных и близких и, конечно, о болельщиках. Берегите себя, чаще мойте руки. Надеюсь, следующий год подарит нам настоящий праздник.

Мнением также поделился игрок национальной команды и «Зенита» Магомед Оздоев:

— По поводу приостановления чемпионата России хотелось бы сказать, что это правильное решение наших руководителей. Это очень важно. Вирус надо минимизировать, а нам нужно объединяться — такое нельзя пускать на самотек.

Главный тренер АЕК итальянец Массимо Карерра специально для «Матч ТВ» рассказал о текущей ситуации в Греции:

— Все хорошо, мы тут закрылись дома, в Греции. Верное ли решение было принято о переносе Евро? Думаю, что да. Игроки не могут тренироваться, а значит, они не могут нормально подготовиться к турниру. Какие будут последствия? Не знаю. Сейчас сложно что-то прогнозировать. Давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас у нас все остановилось, а я отдыхаю, проводя время дома. Мы вкусно едим. До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. Сейчас покажу, почему мы делали это с удовольствием. Виды здесь потрясающие. Сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Мы уже даже приноровились проводить тренировки по Skype. У нас свои технологии. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи и работать над ошибками. Отдыхаем, но с пользой. Тренировок не будет до 26 марта. Надеемся, что скоро все разрешится. В Греции немного подтвержденных случаев, не то что в Италии. У игроков ничего не нашли. Когда смогу вернуться в Италию? Не знаю. Границы-то закрыты. Сейчас точно не могу полететь домой. Со мной жена и дочь Мартина, вторая дочь — в Милане, работает из дома, как и все. Ситуация в Италии тяжелая. Мало мест в больницах — это самая опасная проблема. Самое главное: когда ты выходишь из дома и разносишь вирус, госпитали не успевают принимать пациентов. Для моей нации это сейчас самый острый вопрос. Хотелось бы, чтобы все закончилось как можно раньше. Сначала нужно победить вирус, а потом уже все остальное.

Бывший тренер «Спартака» работает в Греции с декабря прошлого года. После 26 туров АЕК (51 очко) уступает только «Олимпиакосу» (66) и ПАОКу (59).

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