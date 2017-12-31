Александр Легков: «Когда Устюгов в хорошей форме - рядом никого нет»

Триумфатор «Тур де Ски» 2013 года Александр Легков прокомментировал для «Матч ТВ» выступление Сергея Устюгова в начале нынешнего Тура.

– Победа Сергея Устюгова на первом этапе была для вас ожидаемой?

– Судя по тому, что происходило у нас в тренировочной группе, где мы с Сергеем работаем вместе, я понимал, что он в великолепной форме, и сегодня он это доказал, а дальше будет только лучше.

– О чем говорит то, что он во вчерашнем спринте в полуфинале отпускал соперников со старта?

– У него прекрасная форма, и ему несложно с последнего места за пять секунд выйти в лидеры. У него безумная взрывная сила.

– Будь трасса жестче, ему было бы легче?

– Скорее всего да, потому что он крупный спортсмен и по жесткой трассе мог бы даже оторваться от всех и финишировать с флагом.

– Пеллегрино, который стал вторым, соперник для Сергея?

– Вся первая тридцатка сейчас соперники друг для друга, выиграть может каждый.

– Те, кто создает угрозу для Устюгова в генеральном зачете Тура, выступили для себя слабо?

– Они пробежали чуть хуже, если говорить про норвежцев, но следующие гонки покажут, потому что лыжный спорт преполагает некоторый форс-мажор, например, в плане подготовки лыж, качества сна.

– Что скажете про Йоханеса Клебо, который в этом сезоне Сергея обыгрывал?

– Огромный талант. Молодой парень, большие амбиции, и он сам это понимает, потому что по ходу сезона все уже доказал. Но, я думаю, Устюгов на момент этих поражений от Клебо был еще не на пике, и если по ходу «Тур де Ски» он не устанет, доберет форму, а затем перед Играми немного отдохнет, то там мы увидим очень интересную борьбу между двумя этими спортсменами.

– Можно говорить о наступлении «эпохи Клебо»?

– Она уже настает, это видно. И не только его, но и других молодых спортсменов, например, нашего Большунова.

– Большунов – претендент в общем зачете?

– Абсолютно да, он может бороться за подиум.

– Ленцерхайде, где пройдут еще два этапа, место знакомое?

– Да, мы там были на летнем сборе. Неудобная высота, поэтому место хоть и знакомое, но тяжелое.

– Перед «Тур де Ски» сборная работала в Тоблахе. Почему?

– Потому что он очень хорош для подготовки лыжников профессионалов или просто любителей. Удобный отель, прямо на старте трассы, делает Тоблах излюбленным местом для проведения сборов. Плюс там очень красиво.

– Какие тренировки можно проводить в Тоблахе?

– Любые. Скоростные, тяжелые, равномерные - там есть любой рельеф: горы, равнина, спуск.

– К горе, которая завершает «Тур де Ски», стали готовиться специально?

– Нет, сейчас тренировочные объемы просто огромные, за год получается 900 часов, это более 10-12 тысяч километров, поэтому специально готовиться не нужно.

– Как на горе выбрать правильный темп?

– Лучше идти равномерно быстро. Когда еще на равнине перед горой спортсмены идут группами, переключаться в плане скорости очень легко, если у тебя хорошая форма. Но как только начинается подъем, то уже через 300-400 метров становится понятно, кто есть кто.

– Вы готовились с Устюговым летом, какие остались ощущения?

– Когда он в хорошей форме - рядом с ним никого нет, он один все делает. Когда что-то не так - просто наслаждается тренировкой, не загоняет себя. В этом разница между нами: я на занятиях всегда работал на максимуме, независимо от того, насколько устал. А Сергей, видимо, слышит себя и поступает по самочувствию.

– С Устюговым тяжело тренироваться?

– С ним приятно тренироваться, особенно какие-то короткие ускорения или работы 30 сек. через 30 сек. отдыха, которые мы так любим делать. Спарринг-партнера лучше Устюгова не найти.

Фото: РИА Новости/Стрингер; РИА Новости/Алексей Даничев