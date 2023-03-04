Команды «Березка» и «Снежинка» победили в «Эстафете дружбы» по лыжным гонкам на играх «Дети Азии»

«Эстафета дружбы» по лыжным гонкам среди юношей и девушек завершилась в Кузбассе на играх «Дети Азии».

Отличительной особенностью стало формирование команд — спортсменов из разных сборных стран и регионов распределили с помощью жеребьевки.

Победу среди девушек одержала команда «Березка». Ее представили Лидия Федотова (ДФО), Мишель Карпова (Москва), Элина Важанина (Кузбасс), Азалия Хабибуллина (Татарстан).

Второе место у команды «История», за которую бежали Яна Сметанкина (Москва), Екатерина Калашникова (Кузбасс), Арина Пугачева (Башкортостан), Полина Николаева (Якутия).

Бронзу выиграла команда «Спорт» — Виктория Ефимова (Кузбасс), Виктория Жемкова (Белоруссия), Анна Глотова (Якутия), Арина Андрющенко (Казахстан).

Среди юношей победу в гонке одержала команда «Снежинка», за которую выступили Данил Повисьма (УрФО), Николай Копырин (Якутия), Олег Сунцов (Татарстан), Тимофей Омаров (Башкортостан).

Второе место у команды «Мир» — Тихон Кочергин (УрФО), Сергей Слюсаренко (ДФО), Валерий Голованов (Татарстан), Константин Касперович (Белоруссия).

Третье место заняла «Елочка» — Павел Сергеев (Якутия), Петр Анисимов (Кузбасс), Дмитрий Талманов (Татарстан), Ярослав Яцук (Кузбасс).

«Дети Азии» проходят с 23 февраля по 5 марта. В программу игр вошли соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках и другим видам спорта. Впервые в истории игр состязания принимали сразу четыре территории: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагольский муниципальный район.

Церемония закрытия Игр «Дети Азии» пройдет 4 марта в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове. Прямую трансляцию церемонии смотрите с 14:00 (мск) на канале «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.