Оценивать нужно не по Большунову, а по группе в целом. Бородавко — лучший тренер Олимпиады в Пекине

Драматичные истории преодоления и преображения Червоткина, Спицова, Терентьева и Непряевой.

Драматичные истории преодоления и преображения Червоткина, Спицова, Терентьева и Непряевой.

Шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали — вот трофеи группы Юрия Бородавко, которые были завоеваны Натальей Непряевой, Александром Большуновым, Денисом Спицовым, Александром Терентьевым и Алексеем Червоткиным на Олимпиаде в Пекине.

Это подавляющее большинство наград нашей лыжной сборной, и, безусловно, ни один другой тренер российских спортсменов на этих Играх даже близко не подошел к подобному успеху.

— Юрий Викторович поднял очень высокую планку, и относительно его результатов ты себя действительно чувствуешь неполноценным, — пошутил Егор Сорин в интервью после женского масс-старта.

Ну, неполноценным, это, конечно, ирония. Всё-таки лыжные гонки — один из самых медалеемких видов программы зимних Олимпиад, разыгрывается двенадцать комплектов, в некоторых других видах тренеры и спортсмены чисто математически не имеют подобных возможностей, однако речь не об этом.

Бородавко действительно отработал эти Игры безупречно. Громкие слова про чудо неуместны, чудо было бы, закатай наши девушки Терезу Йохауг на четвертое место на тридцатке. Это да, чудо. Здесь же речь именно о том, что были завоеваны почти все те награды, на которые рассчитывали.

Наверное, кто-то ждал золота от Александра Большунова в разделке, автор слышал утверждения, что были реальные шансы на золото в женском командном спринте, и, конечно, не нужно забывать, что из этих двенадцати медалей семь — командные, которые были бы невозможны силами спортсменов одного только Бородавко. В них сложили все силы и душу Юлия Ступак (командный спринт) и Сергей Устюгов (эстафета). Но даже если брать личные достижения, даже если убрать медали Большунова (всегда найдутся люди, которые, критикуя Бородавко, будут говорить, что спортсмен масштаба Александра побежал бы у любого тренера), даже если так — работа всё равно потрясающая.

Алексей Червоткин, который приехал на эти Игры с памятью о провале этапа эстафеты на прошлой Олимпиаде, с неровным олимпийским сезоном, попавший в акклиматизацию на скиатлоне, где он финишировал лишь 36-м, проиграв ладно почти девять минут Большунову, но пять минут Мальцеву, уже через пять дней сумел перезагрузиться и заехать пятым в разделке. Он убедил прежде всего самого себя, а потом уже тренерский штаб, что заслуживает место в эстафете. Ну, а там уже по итогам своего первого этапа передал Большунову 23-секундный запас от преследователей. После победного финиша Устюгова в эстафете, обнимаясь с Бородавко, Алексей плакал — он впервые так выступил на главном старте, доказав, что судьбу можно сломить, если быть достаточно упрямым.

Денис Спицов, у которого весь сезон были проблемы с лыжами (он скрывал их до предпоследнего этапа «Тур де Ски»), бежал скиатлон на классической паре Натальи Непряевой. Той самой, что помогла самой Наталье днем ранее завоевать серебро скиатлона женского. Предыдущие сезоны Спицова также были не самыми триумфальными — коронавирус обрубил начало зимы-2020/21, что-то проблеснуло только в Тоблахе на «Тур де Ски» в январе, когда Денис согласился даже пообщаться с прессой. Проблеснуло, но не судьба — уже на ЧМ в Оберстдорфе на тренировке Денис сломал пятую пястную кость левой руки и уехал в Россию. В марте на ЧР в Тюмени заехал пятым на «пятнашке» коньком. Затем снова проблемы, кубковый олимпийский сезон начал с тринадцатого места, и где — на той же коньковой «пятнашке» в Лиллехаммере! В Давосе поднялся на две строчки вверх и лишь на «Тур де Ски» и под конец разбежался, заехав четвертым в общем зачете. Был этот путь похож на медальный? Не слишком, если смотреть статистику. Но медали делает не только статистика, но и люди, и уже в Пекине Спицов словно переродился, собравшись и показав то, о чем даже уже как-то и начали забывать, — насколько он универсальный и волевой спортсмен.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Надеюсь, сегодня я доказал Елене Валерьевне, что я верю в себя, — смеясь, резюмировал Денис серебро скиатлона в котором, между прочим, боролся за золото. — Когда было 20 секунд разницы (с лидировавшим Большуновым), я еще пытался его догнать. Потому что цель была не в том, чтобы не пустить Ийво, а в том, чтобы догнать Саню. Вера в это у меня была. Неделю назад мы с Саней пробежали контрольную, которую я выиграл. Поэтому я верил, что могу.

Сказал это, напомню, спортсмен, в этом сезоне на этапах Кубка мира забегавший в призы на личных гонках лишь единожды, и то в очень специфической гонке в гору на последнем этапе «Тур де Ски». А на дистанциях, больше напоминавших олимпийские, — ни разу.

Александр Терентьев, о котором толком никто и не говорил до этапа КМ в Руке, обозначил себя на взрослых стартах еще в январе 2021-го, когда заехал вторым в прологе спринта в Валь-ди-Фьемме, выиграв свой четвертьфинал и вылетев уже в полуфинале, где он попал со Свенссоном, Ретивых, Большуновым и Шовеном. Причем чтобы пройти в финал лаки-лузером, Александру не хватило 0,03 секунды. Но тогда это осталось, повторюсь, почти незамеченным. А вот события первого этапа КМ олимпийского сезона, конечно, здорово подсветили личность Терентьева. Даже слишком, все эти крики про «наш ответ Клебо» были неуместны и несвоевременны. От Александра начали ждать новых побед, а ему нужно было сначала найти ту стабильность, какая для таких побед требуется. Ну и началось — 13-й в Лиллехаммере, 7-й в Давосе, 8-й в Дрездене, 7-й в Ленцерхайде и 11-й после нелепого падения в финале в Оберстдорфе как раз в классическом спринте, которого все так ждали. А дальше вообще непонятная ситуация, официально ее назвали «микротравмой». Пусть так. Что Терентьев делал в Италии, как он тренировался в последние дни перед вылетом в Пекин, какое у него было состояние? Про это нам не расскажут, но есть факт — не Устюгов поднялся на пьедестал личного спринта ОИ, кстати, конькового. Терентьев. Который коньком, повторюсь, выше седьмого места на этапах КМ не забегал. О котором еще год назад знали лишь специалисты. У которого даже портрета нет в базе FIS. Однако сумели как-то они с Бородавко подвестись, и не только функционально, но и, что важнее, психологически.

Наталья Непряева, у которой сезон начался так, что можно триллер снимать (добежала до первого личного пьедестала на КМ только на «Тур де Ски» в Ленцерхайде, где финишировала третьей на «десятке» классикой), затем просто преобразилась. Победа в Оберстдорфе, затем вторая подряд в Валь-ди-Фьемме на счастливой для нее трассе, и как итог — первая в истории российских женских лыж победа на «Тур де Ски» в общем зачете. Можете себе представить, насколько непросто пришлось и Непряевой, и Бородавко в декабре, когда личных успехов не было и это, мягко говоря, беспокоило всех? Какая степень доверия должна быть между тренером и спортсменкой, чтобы такое пройти? После победы на «Туре», конечно, от Натальи ждали в Китае уже медалей, не понимая, что предложит олимпийский лыжный центр спортсменам на первой же тренировке — мороз, сильный ветер, снег.

— Это был ужас просто, настолько такая погода для меня непривычна. Из теплой Италии в такой холод, я была просто в шоке, не понимала, как вообще в такую погоду можно бежать и показывать результат.

Дальше лучше не стало.

—Я действительно очень плохо себя чувствовала в первые дни, и были даже немного пессимистические мысли, что мне здесь, наверное, нечего делать. Было очень тяжело делать проработки и вообще тренировки. Возможно, это была акклиматизация, возможно — перестройка организма, я не знаю.

Напомню, Бородавко в этот момент был еще не в Пекине, они общались с Натальей лишь удаленно. Но справились. Увы, на этих Играх на Непряеву взвалили очень большой груз. Она единственная из лыжной сборной бежала вообще всю программу: и дистанционную, и спринтерскую. Хватило на пять дисциплин, где Натальей был завоеван полный комплект наград: золото эстафеты, серебро скиатлона и бронза в командном спринте. На «тридцатку» уже, видимо, не было никаких сил, Наталья сошла. Даже Большунов пропускал спринт. Непряева бежала всё, причем ее и заменить-то в ряде гонок было просто некем, положа руку на сердце. Да и подводя итог тому, что Бородавко с Непряевой удалось сделать в Пекине, — из пяти дисциплин, в которых Наталья финишировала, в четырех она боролась за медали и в трех — успешно. О 0,1 секунды на разделке лучше даже не вспоминать, но это было, а единственным стартом, где борьбу за пьедестал навязать не удалось, стал личный спринт. Насколько нужно было ровно и точно подвести спортсменку, чтобы она смогла бежать всё, обоими стилями на протяжении почти двух недель, и не просто бежать, а завоевывать медали?

Да, Бородавко рисковал, первые дни в Китае стали относительно простыми только для Спицова и Терентьева, судя по всему, остальные поймали акклиматизацию, на которую, возможно, наложилась тренировочная работа в Италии. И у следующего спортсмена дошло даже до слез.

— Четыре дня назад я сделал здесь интервальную работу, и когда ускорялся, то плакал, потому что моя скорость была ниже тренировочной, организм не работал, я недоделал работу и уехал домой, — сказал Александр Большунов после победы в скиатлоне.

И снова — смотрите: Бородавко не в Пекине, у Большунова и Непряевой проблемы. Исправить что-то уже нет времени, нужно просто убедить спортсменов, что к гонкам всё будет хорошо. И он смог. Что там было, какие слова были найдены — их личное дело, но получилось же? Получилось.

Уже много писалось и говорилось о том, что фигура Большунова затмевает остальных наших лыжников, так вот даже если убрать результаты Александра на этих ОИ, что выходит?

Выходит золото Спицова в скиатлоне. Золото Якимушкина на сокращенном марафоне. Эстафетное золото тоже не перестает быть реальным, у нас имелись варианты замен.

Большунов стал символом этих Игр, но заслуга Бородавко, как и Крамера, и Перевозчикова, и Вяльбе, в том, что Александр не прикрывал своими результатами слабую команду, как часто бывает в российских сборных. В этом не было необходимости. Он не вытаскивал Червоткина на эстафетное золото, это Алексей обеспечил ему запас, который Большунов развил. И ребята после эстафеты говорили искренне, что сложнее всех пришлось Спицову, который провел самую тяжелую гонку в жизни, но вытянул, справился.

Оценивать сделанное Бородавко нужно не по Большунову, а по его группе в целом. Он сумел собрать совершенно разных по характеру, возрасту и специализации людей, одаренных природой отнюдь неравномерно, и к каждому найти подход, ключ. Избежав при этом главной проблемы сильных групп — внутренних конфликтов, ревности и склок.

— Это очень трудно. Когда выигрывает один, другой показывает средний результат, а кто-то вообще плохой, ты приходишь после гонки радостный, все смотрят и думают: «Ну, конечно, он работает с одним человеком, на нас ему наплевать». Бывает обратная ситуация, когда после победы воспитанника я прихожу грустный, потому что кто-то другой из группы выступил неудачно, а победитель заявляет: «Бородавко на меня плевать, он только за своим Червоткиным смотрит». Поэтому я говорю спортсменам, что мое сердце целиком принадлежит им и я полностью сопереживаю каждому из них, не разделяю их на любимых и нет.

У вас еще есть сомнения, кто лучший тренер страны по итогам этой Олимпиады? У меня — нет.

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