Конькобежцы Бесхлебная и Батюшкин завоевали золотые медали на дистанции 500 м на играх «Дети Азии»

Москвичка Вероника Бесхлебная выиграла соревнования на дистанции 500 м по конькобежному спорту на играх «Дети Азии».

Второе место заняла Альбина Ильясова из Уральского Федерального округа. А бронза досталась Милане‑Николь Кудряшовой из Москвы.

У юношей золото завоевал Кирилл Батюшкин из Сибирского федерального округа. Серебро — у Данила Борисова из того же региона. Третьим стал Матвей Бажанов из Москвы.

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