У Елистратова на шлеме сердце в память о ван Рёйвен. Шорт-трек каждый день вспоминает о ней

Присмотритесь также к комбинезонам сборной Нидерландов.

Присмотритесь также к комбинезонам сборной Нидерландов.

Семен Елистратов произвел фурор своей медалью на третьих Олимпийских играх подряд. Он был нарасхват в этот вечер. Аншлаг российской прессы, вопросы от представителей Казахстана, а еще Семен остановился перед камерой нидерландского NOS.

Там Елистратову задали вопрос, почему он выступает в оранжевом шлеме.

Семен сказал, что ему нравится этот цвет и еще отметил, что на шлеме есть маленькое сердечко в память о чемпионке мира, призерке Олимпийских игр-2018 Ларе ван Рёйвен.

О трагедии Лары ван Рёйвен в шорт-треке вспоминают каждый день.

Шел 2020-й, мы вдруг все начали узнавать, что такое пандемия. Сборная Нидерландов находилась на сборе в Фон-Ромё. Все было здорово в оранжевой команде, но Ларе внезапно стало плохо. Ее увезли в больницу в Перпиньян, а потом на мир шорт-трека обрушилась самая ужасная новость — Лара умерла. 27 лет, аутоиммунное заболевание.

Проститься с ней в Херенвен приехало все нидерландское конькобежное сообщество. «Я не помню дней хуже», — скажет в интервью Volskrant тренер нидерландской сборной Йерун Оттер.

Она была открытым и простым в общении человеком, тренер даже хотел, чтобы в ней было больше спортивной злости. Просил говорить: «Я королева на 500 м», чтобы Лара больше верила в себя. И, знаете, ей удалось выиграть «пятисотку» на чемпионате мира.

А в Пхенчхане! Что было в Пхенчхане! Голландки остались без финала А, но в медальном финале другие команды упали, «оранжевые» финал В выиграли и завоевали бронзу! Легендарная история — Лара была в составе той команды.

Теперь голландки борются на Играх в Пекине и за нее тоже. На комбинезонах у команды специальное сердечко с принтом в честь «пантеры» Лары.

Как выяснилось, у Елистратова такое сердце на шлеме тоже. «Я был опустошен, когда узнал о ее смерти», — сказал он NOS.

Вечная память «пантере» Ларе.

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