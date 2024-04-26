Степан Хохлов: «На крупных стадионах душновато, почти нет ветра и, конечно, крутая атмосфера!»

29 апреля в Саранске на «Мордовия-Арене» впервые за семь лет будет сыгран матч за Суперкубок России по регби.

29 апреля в Саранске на «Мордовия-Арене» впервые за семь лет будет сыгран матч за Суперкубок России по регби.

«Стрела-Ак Барс», обладатель PARI Кубка России сыграет с действующим обладателем Кубка страны пензенским «Локомотивом». «Матч ТВ» пообщался со скрам-хавом казанской команды Степаном Хохловым о предстоящей игре, матчах на таких крупных стадионах и интересе к регби в столице Татарстана.

— Степан, полугодичный регбийный перерыв позади. Как сильно соскучился по большому регби и как прошел весь процесс сборов и тренировок?

— Очень соскучился по регби, очень хочется играть. Сборы дались тяжеловато, но со всем объёмом тренировок мы справились. Теперь хочется скорее показать на поле то, что мы натренировали.

— Какие ожидания от игры за Суперкубок России? Доставляет ли проблемы этот полугодичный перерыв, ведь непонятно, кто в каком состоянии…

— Хотим показать красивое регби для всех, кто придёт на стадион в этот день. Пауза в полгода влияет только с точки зрения игрового тонуса, который снижается, поскольку сейчас нет возможности играть много тест-матчей. Мы отталкиваемся от своей игры — уважаем соперника, но больше внимания обращаем на себя и на свою игру.

— «Локомотив» — действующий чемпион страны, но в первой части сезона немного сбавил, в чем видишь основные причины?

— Сложно говорить, не будучи внутри команды. Возможно, парни отдали всё в прошлом чемпионском сезоне, вплоть до последнего матча, оставили всё на поле. Перерыв между сезонами был совсем небольшой, может быть, не до конца успели восполнить моральные силы и эмоции.

— Какое впечатление оставил Саранск и стадион, когда ты играл со «Славой» против «Локомотива»?

— В городе особо не был. Стадион хороший, большой — на аренах Чемпионата мира по футболу всегда очень приятно играть.

— В чем вообще особенность игры на таких стадионах? Или особенностей нет, вся концентрация на поле?

— Особенность стадиона — в атмосфере, которая на на арене создаётся людьми — уверен, что в Саранск доберутся и наши болельщики, и фанаты «Локомотива». Что касается других особенностей, то почти нет ветра и бывает душновато, потому что игра проходит в чаше.

— В финале PARI Кубка России против «Красного Яра» чувствовалось особое напряжение и страх допустить ошибку? Тот же Кобус Мараис не забил несложный удар, например…

— Конечно, напряжение чувствовалось — для команды это был первый большой финал, для многих парней, включая меня, это был первый матч за титул на таком стадионе. Думаю, все благополучно с этим справились благодаря грамотному тренировочному процессу и игровому плану. Что касается ошибок, то они неизбежны — важно не бояться рисковать.

— Как себя настраиваешь на такие важные матчи?

— Ничего сверхъестественного при подготовке не делаю, просто усердно тренируюсь. Стараюсь концентрироваться на каких-то своих моментах, которые буду исполнять во время матча, проговариваю с тренерами игровой план — что и как мы будем делать. Важно, чтобы до, во время и после игры мы были на одной волне с командой, чтобы не было никаких разногласий или вопросов. Стараюсь не думать о матче вплоть до самого дня игры, но в день самой встречи концентрируешься только на матче.

— Регбисты поиграли уже на многих стадионах наследия Чемпионата мира по футболу, расскажи где хотел бы побывать ты?

— Я поиграл уже на многих стадионах, которые остались после Чемпионата мира (улыбается). Выбрал бы, наверное, какой-то город, в котором не был — пускай будет Санкт-Петербург, там бы хотел сыграть.

— Ты в Казани второй год, чувствуешь, что интерес людей к «Стреле-Ак Барс» повышается? Как это проявляется?

— Интерес болельщиков повышается, и мы это чувствуем. В Казани любят спорт, ценят его и интересуются им. Когда есть результат, интерес к команде всегда повышается. Многие мои знакомые, которые интересуются регби, говорят: «Стёп, топим за вас, давайте!». Большое спасибо всем болельщикам за поддержку, за веру в нас — это очень важно и очень помогает нам. Мы очень постараемся вас не подвести. Ур Бас!

Матч за Суперкубок России по регби, в котором встретятся «Локомотив-Пенза» и «Стрела-Ак Барс», пройдёт 29 апреля на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, начальный удар в 12.00.

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