«Мы не давим на команду. Парни заряжены и хотят играть». В «Стреле» поделились ожиданиями перед финалом PARI Кубка России по регби

В Москве прошла пресс-конференция перед финалом PARI Кубка России по регби, который пройдёт на «ВТБ-Арене». Уже в это воскресенье, 17 сентября, в Москве состоится решающий матч в борьбе за PARI Кубок России по регби. В битве за трофей схлестнутся казанская «Стрела» и «Красный Яр».

— В первую очередь, хочу сказать, что очень рад быть здесь, — рассказал главный тренер «Стрелы» ДжейПи Нил. — Для «Стрелы» это первый финал в истории, хочу сказать, что последние игры мы провели очень хорошо. Я очень надеюсь, что мы выиграем. Тренерским штабом мы не давим на команду. Парни заряжены и хотят играть. Хочу сказать, что для нас это будет очень интересный опыт. Мы находимся в напряжении, будем просто наслаждаться финалом. Для нас очень важна дисциплина в финале, нужно допускать меньше ошибок. Таким образом, мы сможем взять победу.

— Что с Владиславом Созоновым, довольно давно его не видно…

— Две недели назад Владислав Созонов травмировал поясницу. Он довольно опытный и возрастной игрок, поэтому с его восстановлением нужно быть аккуратнее. Он приедет с командой, но по поводу его участия в игре решим завтра.

— Максим Шевцов не так часто появляется в основном составе. Рассматриваете его именно как джокера?

— Он молодой и хороший финишёр, будем развивать и готовить его к следующим сезонам.

— Какое самое большое расстояние преодолевали на поезде вместе с командой?

— Самое далёкое место — это Москва. Если мы когда-либо будем играть во Владивостоке, мне бы очень хотелось поехать туда на поезде. Но ехать в условный Красноярск на поезде с командой не вариант. Что нравится в России?.Мне кажется, в Казани очень интересная гастрономическая культура. Мне очень нравятся эчпочмаки, чак-чак!

Также на вопросы журналистов ответил капитан «Стрелы» Герман Давыдов:

— Настроение у команды очень хорошее. Эмоционально мы все готовы. Да, это первый финал, но в нашем составе много ребят, кто уже играл в финалах. «Красный Яр» — очень хорошая команда, физически подготовленная, любит играть в жесткое регби. Но и мы любим. Конечно, в финале любая ошибка может стоить дорого. Все понимают, что нужно играть без лишних нарушений и провокаций. С уважением относимся к сопернику. Что будет важно? Всё. Мастерство подразумевает в себе и психологию, и другие качества. Перегореть ни в коем случае нельзя будет.

Встреча пройдёт в Москве 17 сентября в 14:00 на стадионе «ВТБ Арена — «Динамо» Центральный стадион им. Льва Яшина».