«Обе команды готовятся к празднику». В «Красном Яре» рассказали о настроении перед финалом PARI Кубка России по регби

В Москве в фудмолле «Депо.Три вокзала» прошла пресс-конференция перед финалом PARI Кубка России по регби, который пройдёт на «ВТБ-Арене». Уже в это воскресенье, 17 сентября, в Москве состоится решающий матч в борьбе за PARI Кубок России по регби. В битве за трофей схлестнутся казанская «Стрела» и «Красный Яр».

— Я очень жду финал. Очень рад, что мы сыграем в решающем матче. Хочу сказать, что у российского регби сейчас большие перспективы, и в воскресенье пройдёт прекрасный матч. Очень сложно было бы спрогнозировать, кто выйдет в финал. Все команды очень сильные. Честно говоря, думал, что в финале будет «Енисей-СТМ, — рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

— Какие сильные стороны российских регбистов вы бы отметили?

— Когда я приехал в вашу страну, я увидел, какие ваши парни — большие молодцы. То, что они делают сейчас — это огромный труд. Я могу выделить две основные черты — атлетическая форма и то, что это очень сильные духом люди.

Также на вопросы журналистов ответил капитан «Красного Яра» Виктор Архип:

— Немного волнительно даже находиться здесь. Что касается игры, обе команды готовятся к празднику. Тренерский штаб сделал замечания команде, перестановки для того, чтобы подойти к финалу в лучшем состоянии. У меня, к сожалению, травма. Идет восстановление, надеюсь, что к концу первой части сезона удастся сыграть пару матчей. Прогнозов на финал давать не буду. Скажу, что мы подготовились к этому матчу на полном серьёзе.

— Как отнеслись, что «Енисей-СТМ» не вышел в финал?

— У нас с «Енисеем-СТМ» отличные и дружеские отношения. В России я начинал играть именно там. Безусловно, они нам пожелали удачи, хоть мы и соперничаем друг с другом.

— У вас уже приличный возраст, часто получаете травмы. Не думали над завершением карьеры?

— Для регбистов такой возраст — самый сок карьеры, игроки раскрываются на максимум. Да мне, 33 года. Карьера близка к завершению, некоторые умудряются играть до 40-42 лет. Конечно, для регбистов самое тяжелое наблюдать за командой с трибуны. Переживаю за своих, перед игрой волнительно, конечно. Чем могу помочь своим парням в воскресенье? Буду подбадривать команду, выходить с позитивным настроем. Да, я получил две травмы за последние два года. Но в душе у меня играет музыка регби.

Встреча пройдёт в Москве 17 сентября в 14:00 на стадионе «ВТБ Арена — «Динамо» Центральный стадион им. Льва Яшина».