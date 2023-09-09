Омари Гриняев: «Команда у нас крутая, готова побеждать в таких больших матчах, как финал PARI Кубка России»

Крайний трёхчетвертной казанской «Стрелы» Омари Гриняев в интервью «Матч ТВ» поделился впечатлениями от непростой полуфинальной игры PARI Кубка России по регби против «Динамо», а также рассказал об ожиданиях от финала и амбициях своей команды.

Крайний трёхчетвертной казанской «Стрелы» Омари Гриняев в интервью «Матч ТВ» поделился впечатлениями от непростой полуфинальной игры PARI Кубка России по регби против «Динамо», а также рассказал об ожиданиях от финала и амбициях своей команды.

— Омари, поздравляем с выходом в финал PARI Кубка России! Расскажите, чем, в первую очередь, запомнился полуфинал?

— Он запомнился, в первую очередь, итоговым результатом — мы выиграли для наших болельщиков. Для «Стрелы» это — первый финал. Конечно, игра запомнилась количеством отменённых попыток и спорных эпизодов, но главное — мы смогли не сбиться, не отойти от своей игры, продолжили навязывать её и добились результата, которого хотели.

— С «Динамо» до этого играли в чемпионате, но там не испытали проблем. Здесь было гораздо сложнее. Соперник играл мощнее, общее давление, или вы чуть расслабились?

— Не могу сказать, что это была другая команда по сравнению с матчем в чемпионате. «Динамо» всегда играет активно, там много молодых ребят. Самым важным для нас было не отойти от своей структуры, от своей игры, не дать сопернику затянуть нас в своё регби. Да, какие-то моменты могли нас подломить, но мы всей командой справились, смогли сохранить структуру и сыграть в свою игру.

— Если не ошибаюсь, в матче отменили четыре попытки с вашей стороны. Во время игры это вызывало возмущение? Бывало ли такое в карьере до этого?

— В моей карьере такое, если честно, впервые. Но нам нужно было работать, невзирая на внешние факторы. Если посмотреть на это с другой стороны, это был крутой вызов для нас в плане того, чтобы не отходить от нашего плана, выполнять тренерское задание на протяжении всего матча. На поле, конечно, была эмоциональная реакция, трибуны нас в этом поддерживали, но удалось направить эту энергию в нужное русло. Это обстоятельства, с которыми нужно справляться, и я очень рад, что мы смогли это сделать.

— Что скажете по сопернику в финале PARI Кубка России по регби? «Красный Яр» стартовал в этом году очень хорошо…

— Очень рад, что сыграем с «Красным Яром» − хочется выйти против команды, которая на пике, которая достойна финала. Я считаю, что «Яр» заслуженно победил в полуфинале. Это очень хороший соперник. Мы знаем их сильные и слабые стороны, думаю, то же самое они могут сказать про нас. Мне кажется, это будет очень классный, интересный и жёсткий по накалу матч. С нетерпением ждём финала, мы все в предвкушении.

— Хочется вернуть должок за обидное поражение в матче за бронзу прошлого PARI Чемпионата России?

— Честно, не особо люблю думать про прошлое и про возвращение каких-то мифических долгов. Это не имеет никакого смысла. Здесь и сейчас будет новая игра, и это единственное, что имеет значение.

— Бывал ли у вас опыт игры на таких больших стадионах при большом количестве болельщиков, как «ВТБ-Арена»? Какие вообще ожидания от такого матча?

— Да, я играл на стадионе «Фишт» в составе сборной России против сборной российских клубов. Думаю, играть на таких стадионах — это определённый вид удовольствия.

— Многие болельщики ждут от «Стрелы» трофеев, несмотря на то, что команда очень молодая. Прямо сейчас вы созрели для того, чтобы взять первый кубок?

— Болельщики вправе ждать от нас трофеев — они всегда за нас переживают, празднуют с нами после побед и поддерживают после поражений. Команда у нас крутая, готова побеждать, в том числе, в таких больших матчах. Ради этого мы все здесь собрались и проделали такой большой путь.

— Вы известны своими интересными увлечениями, необычными прическами. Ничего не задумали на тот случай, если «Стрела» выиграет PARI Кубок России? Что готовы пообещать сделать?

— Мне в принципе не нравится задумывать, загадывать и планировать, а тем более такие вещи. Я практически всегда поддаюсь порыву, очень доверяю своему телу и душе. Поэтому, если что-то и произойдёт, то это будет полностью спонтанно. Единственное, что могу пообещать, если мы выиграем в финале — насладиться этой победой сполна!

Финал PARI Кубка России по регби пройдёт в Москве на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им.Яшина» 17 сентября. Начальный удар в 14.00.