Борьба за седьмое, пятое, третье место в чемпионате России по регби

17 июня в PARI Чемпионате России по регби пройдут матчи за седьмое, пятое и третье места. Краткий анонс предстоящих встреч в этом материале.

17 июня в PARI Чемпионате России по регби пройдут матчи за седьмое, пятое и третье места. Краткий анонс предстоящих встреч в этом материале.

«Металлург» — «Слава»

13:00

Первыми из финалистов в бой вступят регбисты «Металлурга» и «Славы», которые разыграют седьмую строчку PARI Чемпионата России по регби.

«Металлург» нестабильно провел весеннюю часть сезона. Начали «сталевары» хорошо, плотная борьба против «Красного Яра» и разгром «Славы», но затем провал, апогеем которого стали два поражения от «Динамо»: сначала в регулярном сезоне, а затем в полуфинальном матче за пятое место. В обеих встречах «Металлургу» для победы не хватало совсем немного. «Слава» же полностью провалила вторую часть сезона, но на прошлой неделе в игре против «ВВА-Подмосковья» смотрелась очень даже неплохо. Учитывая нестабильный характер игры «Металлурга», можно рассчитывать завтра на боевую игру за седьмое место PARI Чемпионата России по регби.

«ВВА-Подмосковье» — «Динамо»

15:00

Один из самых интересных матчей завтрашнего игрового дня PARI Чемпионата России по регби. «ВВА-Подмосковье» в этом году не попала в плей-офф, что для команды с таким громким именем можно считать провалом. «Динамо» во второй части сезона окрепло и одержало три победы — дважды над «Кузней» и один раз над «Славой». Кто из команд закроет сезон на позитивной ноте? Узнаем уже завтра!

«Стрела» — «Красный Яр»

17:00

В бронзовом финале «Стрела» на своем поле примет «Красный Яр». В прошлом сезоне казанцы у себя дома упустили возможность завоевать бронзовые награды в матче против «ВВА-Подмосковья», а «Яр» так и вовсе в плей-офф не попал. В этом году «Стрела» имеет все шансы на первые медали в своей истории. «Соколы» же рискуют закончить еще один сезон без медалей вовсе. Победа нужна обеим командам, а это значит, что поединок будет очень интересным!

Прямые трансляции матчей PARI чемпионата России по регби смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.