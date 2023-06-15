Первый матч сборной России по регби в 2023 году состоится в Москве

25 июня в 13:00 на стадионе Спортивный городок «Лужники» национальная команда под руководством Александра Первухина сыграет со сборной легионеров PARI Чемпионата России по регби — российскими «Барбарианс».

Сразу по окончании PARI Чемпионата России по регби 18 июня сборная России соберется на тренировочном сборе в Москве, итогом которого и станет контрольный матч. Соперником российской сборной станут сильнейшие легионеры из ЮАР, Грузии, Намибии и других стран, которые объединятся под традиционным для регбийного мира названием «Барбарианс». В октябре прошлого года соперники уже встречались в Волгограде, и тогда победу со счётом 22:21 одержала сборная легионеров.

— Это будет третий плановый сбор национальной команды в этом году и, разумеется, его логично завершить хорошей игрой, чтобы ребята увидели воочию результат нашей совместной работы. Мы привлечём в ряды сборной ряд опытных игроков, таких как Гресев и Гайсин, но большую часть команды составят игроки возраста 23-27 лет. Ведь мы понимаем, что пока сборная вне международного календаря, но это вовсе не повод расслабляться, поэтому планово готовим смену поколений. В прошлом году в Волгограде мы увидели, что по качеству и уровню такой матч не уступает играем чемпионата Европы, поэтому решили продолжить традицию. Плюс, учитывая финал сезона, все парни в хороших кондициях и поставят красивую точку в этом насыщенном спортивном году, — отметил главный тренер сборной России Александр Юрьевич Первухин.

Матч, который состоится 25 июня, станет первой за долгое время игрой сборной России в Москве. Последний раз «медведи» в столице играли в сентябре 2019 года. Это был тест-матч против ирландской команды «Коннахт» перед поездкой на Кубок мира 2019 года в Японии. Не упустите возможность увидеть вживую противостояние сильнейших регбистов России и иностранных легионеров, выступающих в PARI Чемпионате России по регби. После матча состоится большая автограф-сессия игроков национальной сборной и лучших легионеров чемпионата.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы в год 100-летия Московского спорта