Виктор Архип: «Думаю, что Красноярск достоин бронзовых медалей PARI чемпионата России»

Капитан «Красного Яра» Виктор Архип в интервью «Матч ТВ» прокомментировал полуфинальную встречу PARI чемпионата России по регби против «Енисея-СТМ» и поделился ожиданиями от игры за третье место против «Стрелы».

Капитан «Красного Яра» Виктор Архип в интервью «Матч ТВ» прокомментировал полуфинальную встречу PARI чемпионата России по регби против «Енисея-СТМ» и поделился ожиданиями от игры за третье место против «Стрелы».

10 июня «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» со счетом 21:12 и вышел в финал чемпионата России по регби. 17 июня команда, за которую выступает Виктор Архип, встретится в Казани со «Стрелой» в матче за третье место. Игра начнется в 17:00 (мск).

— С «Енисеем-СТМ» получилась отличная боевая игра. Согласны с тем, что это был один из лучших матчей «Красного Яра» в сезоне?

— По ходу сезона у нас было несколько травмированных игроков, сейчас почти все вернулись. Была определенная несыгранность во второй части сезона, тут всё в совокупности. Конечно, всё зависит и от моральной подготовки. Готовились к этому матчу как к последнему. Показали более-менее хорошую игру. Не хватает нам на каких-то позициях пока опыта игрокам.

— Чего не хватило, чтобы дожать соперника? Чувствовали, что могли это сделать, учитывая, что последние минуты проводили в атаке?

— В первом тайме нам не хватило агрессии в схватке. Не хочу никого критиковать, но первая линия немного просела. Нам занесли две попытки молом. Да, это «Енисей-СТМ», но мы знали, против кого играли, уделяли этим моментам внимание на тренировках. В целом игра у нас сложилась, но было много индивидуального брака. Да, последние 10-15 минут мы были у чужой зачетки, но из-за брака и не дожали. Если бы положили попытку за 10 минут до конца, то вполне могли бы забрать игру.

— Впереди игра против «Стрелы» за 3-е место, какие сильные стороны соперника можете отметить?

— Сильные моменты есть у каждой команды. В целом «Стрела» — отличный коллектив, у них есть позитивные стороны в схватках и четвертях, игроки владеют хорошим набором индивидуальных качеств. Против них нужно лучше сыграть в защите. Но мы еще разберем соперника и поработаем над теми моментами, где они могут ошибаться. Думаю, что с правильным настроем можем одолеть «Стрелу».

— То, что встреча пройдет в Казани на «Тулпаре», осложнит положение дел?

— Безусловно, домашняя игра поднимает дух и настрой команды. Но лично я настраиваюсь по-боевому и пытаюсь настроить команду, несмотря ни на что, гостевой это матч или нет. Мы не очень хорошо провели первую половину чемпионата, весной где-то слабовато сыграли. Лишь к концовке сезона подошли с тем, во что может играть «Красный Яр» на данный момент. Мы готовы побеждать в матче за 3-е место, и думаю, что Красноярск достоин этого места на данный момент. Но в следующем сезоне нужно поднабрать, в том числе в тактическом плане.

— Учитывая, что в прошлом сезоне остались без медалей, в этом тяжеловато стартовали, бронза — достойный результат?

— Да, хоть это и не самый высокий уровень для «Красного Яра». Конечно, мы достойны третьего места, и хотелось бы быть чуть выше. Но, к сожалению, на данный момент, мы не набрали во многих моментах. Игры это и показали. Понятное дело, что нужно уметь проигрывать. Будем изучать наши минусы, чтобы в дальнейшем над ними поработать.

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Прямую трансляцию матча «Стрела» — «Красный Яр» смотрите 17 июня с 16:55 (мск) на канале «Матч! Игра», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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