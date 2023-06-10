Никита Вавилин: «У нас отличный шанс показать, что предыдущие поражения от «Локомотива» были недоразумением»

Нападающий казанской «Стрелы» Никита Вавилин поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной игры PARI Чемпионата России по регби с пензенским «Локомотивом».

— Мы все прекрасно понимаем, что это матч сезона для обеих команд. Я думаю, излишне говорить про мотивацию и настрой, — считает Вавилин.

— «Стрела» пропустила прошлую игровую неделю. Перед полуфиналом это больше плюс или минус? Как провели две недели между матчами, над чем работали по большей части?

— Для каждой команды это индивидуально. Думаю, нам это пойдет на пользу — мы перезагрузились после регулярки. План по сути не особо поменялся, работали абсолютно точно так же, как и в течение сезона.

— В этом сезоне «Локомотив» дважды победил «Стрелу» в регулярке с незначительным преимуществом. В чем причины тех неудач и как перевернуть ход игры в свою пользу?

— В обоих матчах против «Локомотива» нас подвела дисциплина, как бы банально это ни звучало. Пенза хороша в стандартах, и мы должны понимать, как работать с этим.

— В чем главная разница игр в плей-офф и регулярке? Как оцениваете тот факт, что сейчас все решается в одном матче и нет ответной встречи?

— В регулярке у тебя есть следующий матч — если в предыдущем что-то не получилось, то есть шанс исправиться. Плюс бонусные очки, за счет которых ты можешь быть выше в турнирной таблице. В полуфинале это не имеет значения — у тебя есть матч, который надо выиграть. Так сказать, все или ничего. Думаю, неважно, одна игра или две. Мы встречаемся третий раз за сезон с «Локомотивом», и это отличный шанс доказать себе, что предыдущие два поражения были недоразумением.

— Созрела ли «Стрела» до своих первых медалей в истории?

— Любой игрок любой команды мечтает добраться до самого верха. А иначе зачем вообще выходить на поле? Мы приложим все силы, чтобы показать максимум.

Полуфинальный матч PARI Чемпионата России по регби между «Локомотивом» и «Стрелой» пройдет 11 июня и начнется в 12:30. Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч! Игра», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru