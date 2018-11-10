Взять реванш и трофей. Россия против Ирана в финале Межконтинентального кубка. Прямая трансляция
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Сборная России по пляжному футболу борется за титул в Дубае.
- На пути в финал Межконтинентального кубка подопечные Михаила Лихачева сломили сопротивление бразильцев. 5:5 в основное время, 3:1 — в серии пенальти
- С иранцами россияне уже играли на турнире. И потерпели поражение (2:3)
- Сборная России трижды побеждала на Межконтинентальном кубке. Последний раз - в 2015-м
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