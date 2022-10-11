«На Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи спортсмены превысили 4 мировых и 10 европейских рекордов» — Чернышенко

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подвел итоги Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходили в Сочи с 3 по 9 октября.

Вице‑премьер напомнил, что президентом Владимиром Путиным была поставлена задача сохранить соревновательную активность спортсменов, а также предусмотреть новые форматы состязаний, в том числе, с участием иностранных атлетов.

В число новых соревнований, проведенных по инициативе России, в том числе вошли Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

— В Летних играх паралимпийцев приняло участие около 1 200 спортсменов из 78 регионов России и 10 зарубежных стран: Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Сербии и других. По количеству участников Игры в 12 раз превзошли Зимние игры паралимпийцев, на которых было около 100 спортсменов из 5 стран.

Паратлеты показали достойные результаты и в очередной раз продемонстрировали безграничность возможностей человека. В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1000 медалей. В плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение 4 мировых рекордов и 10 рекордов Европы. Такие победы вдохновляют нас идти вперёд. Так держать! — отметил Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс‑служба.

За 6 дней в Сочи было разыграно 369 комплектов наград в 9 видах спорта. Российские атлеты завоевали 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул важность прошедших Игр в совместной работе по созданию условий для занятий адаптивным спортом.

— Мы должны быть вместе, чтобы общими усилиями двигать спорт вперед и предоставлять нашим спортсменам площадки для новых спортивных достижений. Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» призваны формировать культуру открытого общества и обеспечивать равные возможности для занятий спортом и соревновательной активности, они демонстрируют международное спортивное единство в период вызовов и политизации спорта, — подчеркнул Матыцин.

Министр добавил, что спортсмены — паралимпийские чемпионы и молодые талантливые паратлеты — на соревнованиях продемонстрировали волевой характер и целеустремленность.

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал семь наград, из них шесть — золотых. Шестикратными чемпионами летних игр паралимпийцев стали российские пловцы Виктория Ищиулова, Александра Зяблицева, Роман Жданов, Наталия Буткова и Зоя Щурова.

— В течение шести дней спортсмены удивляли и восхищали нас своими достижениями, каждый из них был быстрее, выше, сильнее. Игры стали настоящим праздником дружбы и единения, отличались жарким накалом страстей. Все спортсмены и их тренеры очень ответственно отнеслись к подготовке к Играм в Сочи и продемонстрировали великолепные результаты. А прекрасно организованная работа спортивных объектов стала залогом успешного проведения Игр, — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.