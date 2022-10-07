«Руки привыкли к костылю, мозолей уже не бывает» — призер Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Тимур Хуснуллин, завоевавший серебро в настольном теннисе на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», рассказал о поддержке болельщиков в финальном матче.

— Вы сыграли все пять сетов и уступили в последнем 12:14, это было минуту назад. Первые впечатления?

— Очень тяжелый матч. Соперники опытные (саратовцы Александр Эсаулов и Артем Яковлев. — Матч ТВ), часто выступают на международных турнирах, у них много побед. Но было интересно. До последнего оставалось загадкой, кто выиграет.

— После таких матчей партнеры вправе предъявлять друг другу претензии?

— Партнеры ни при чем, выигрыш — заслуга соперников. Они показали, на что способны, боролись до конца. Обижаться нужно больше на себя, чем на кого‑то. Не все получилось.

— Как при вашей травме созрело решение заняться настольным теннисом? Этот вид спорта кажется несовместимым с костылями, однако вы продемонстрировали и скорость, и резкость.

— В настольный теннис пришел случайно. Попробовал в школе, там был тренер, который что‑то во мне разглядел. Начал тренироваться и вот уже 13 лет занимаюсь этим видом спорта.

— Мозоли бывают после тренировок от костыля?

— Настолько давно с ним играю, что руки уже привыкли, мозолей нет.

— С напарником Алексеем Сауниным давно играет вместе?

— Впервые.

— Как выступили в личном разряде?

— И я, и Саунин стали вторыми. Теперь вот в команде тоже серебро. Можно сказать, неплохо выступили. Хотя уступать в таком финале всегда немножко досадно.

Этим финалом завершились соревнования по настольному теннису в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи.