Россия на этой Олимпиаде взяла уже две исторические медали. Стоит ли ждать еще сенсаций?

Два дня подряд российские спортсмены нас по-хорошему удивляли.

Два дня подряд российские спортсмены нас по-хорошему удивляли.

В понедельник россияне ( Ирма Махиня , Ирина Аввакумова , Данил Садреев и Евгений Климов ) впервые в истории завоевали медаль в прыжках с трамплина, взяв серебро в смешанных командных соревнованиях

, , и ) впервые в истории завоевали медаль в прыжках с трамплина, взяв серебро в смешанных командных соревнованиях Во вторник российская саночница Татьяна Иванова стала третьей в одиночных санях. До этого в обеих дисциплинах российские спортсмены ни разу в истории не брали награды — предыдущие успехи относятся к советскому периоду

В программе Олимпиады представлены 15 видов спорта. Почти в половине из них Россия уже имеет медали:

Лыжи (1 золото, 2 серебра, 1 бронза)

Фигурное катание (1 золото)

Прыжки с трамплина (1 серебро)

Биатлон (1 бронза)

Сани (1 бронза)

Фристайл (1 бронза)

Сноуборд (1 бронза)

Помимо традиционно российских видов, в этот раз уже в самом начале Игр общекомандную копилку пополнили медали из дисциплин, в которых мы только робко могли рассчитывать на награды. А как иначе, если до этого никогда в истории россияне не поднимались на пьедестал в прыжках с трамплина и женских санях? Все предыдущие успехи в этих видах были достигнуты во времена СССР. В 1968 году Владимир Белоусов завоевал золото в Гренобле в прыжках с трамплина, а 1980 годом датированы предыдущие медали наших женщин-саночниц: в Лейк-Плэсиде Вера Зозуля была первой, а Ингрида Амантова второй.

Стоит ли нам еще ждать приятных сенсаций в Пекине? Давайте разбираться.

Горные лыжи

Медали России за всю историю: 1 (серебро)

Кто принес: Светлана Гладышева (Лиллехаммер-1994)

Россия взяла первую медаль на дебютной для себя Олимпиаде, но с тех пор наград больше не видела. В этом виде спорта традиционно доминируют другие страны — в первую очередь Австрия. Заметные успехи и у других стран, на территории которых располагаются Альпы — Швейцарии, Франции, Словении, Италии и Германии.

В Пекине Россию в горных лыжах представляют трое мужчин (Андриенко, Кузнецов, Хорошилов) и четыре девушки (Горностаева, Мельникова, Плешкова и Ткаченко). Рассчитывать на высокие места им не приходится. Лидер и ветеран нашей сборной Александр Хорошилов приехал на свою четвертую Олимпиаду. Его лучший результат в слаломе — 14-е место в Сочи. На старт в Пекине он выйдет 16 февраля — в свой 38-й день рождения.

О шансах россиян на медали в горных лыжах всерьез говорить не стоит. Никто из них не входит даже в топ-50 текущего Кубка мира. Тут остается довольствоваться олимпийским принципом, когда участие в Играх — уже успех.

Лыжное двоеборье

Медали России за всю историю: 1 (бронза)

Кто принес: Валерий Столяров (Нагано-1998)

Единственный вид Зимней Олимпиады, в котором награды разыгрывают исключительно мужчины. Двоеборцы поспорят за три комплекта: на среднем и большом трамплинах, а также в командном первенстве. Доминирующей силой в этом виде спорта является Норвегия — за всю историю она взяла 31 медаль, но на прошлых Играх в Пхенчхане все три золота ушли Германии.

Россию представляют трое спортсменов — Вячеслав Барков, Артем Галунин и Самир Мастиев. На прошлогоднем чемпионате мира никто из них не вошел даже в топ-30 ни в одной из дисциплин. Очевидно, что повторить достижение Валерия Столярова в этот раз также никому не удастся.

Женский хоккей

Лучший результат в истории: 4-е место (Пхенчхан-2018)

Женский хоккей на Олимпиадах представлен с 1998 года. За предыдущие шесть попыток нашей команде ни разу не удалось добраться до медалей. Лучшим достижением стал полуфинал на предыдущих Играх в Пхенчхане. Официально там российской сборной не было, а выступала «команда атлетов из России». Наши девушки в итоге дошли до полуфинала, где были предсказуемо разгромлены канадками, а вот в матче за бронзу у нас были реальные шансы против Финляндии. К сожалению, в равной борьбе россиянки уступили и не смогли впервые взять медаль Олимпийских игры.

В Пекине уже завершился групповой этап, на котором команды были поделены на две группы согласно рейтингу. В первую группу попали пять лучших по рейтингу команд, включая Россию. Все они независимо от результатов в группе выходили в плей-офф. Место в группе определял только посев перед четвертьфиналом. Россиянки разгромно уступили Канаде (1:6), США (0:5) и Финляндии (0:5), но сумели выиграть у Швейцарии (5:2). Со швейцарками мы и сыграем в ¼ финала 12 февраля. Шансы на полуфинал неплохие, но ситуация осложняется вспышкой коронавируса в команде. Из-за этого даже пришлось играть в хоккей в масках — уникальный случай в истории спорта.

Если удастся вновь обыграть Швейцарию, то в полуфинале нас, скорее всего, ждет еще одна встреча с Канадой, которая должна легко пройти Швецию. Очевидно, что шансов в этой встрече у наших девчонок будет немного. При таких раскладах матч за третье место для нас — объективный потолок. А в нем, вероятно, опять предстоит сыграть с Финляндией, которая не оставила россиянкам шансов в группе. Получается, что полуфинал для нас — предел мечтаний и неплохой результат, а бронза станет невероятной сенсацией.

Керлинг

Лучший результат в истории (мужчины): 7-е место (Сочи-2014)

Лучший результат в истории (женщины): 6-е место (Турин-2006)

Четыре года назад в программе Игр дебютировали смешанные пары в керлинге. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий преподнесли сенсацию, став бронзовыми призерами. Увы, в статусе олимпийских медалистов они пробыли всего несколько дней. Из-за следов мельдония, обнаруженного в анализах Крушельницкого, пара была дисквалифицирована и лишена медали. Как запрещенный препарат, который не дает никакого преимущества в керлинге, попал в организм россиянина до сих пор остается загадкой. Вероятно, речь шла о халатности нашего спортсмена.

На этой Олимпиаде турнир в миксте уже состоялся — его победителем стала итальянская пара. Россияне в этот раз не участвовали. В среду стартует мужской турнир, в четверг — женский. Финалы состоятся 19 и 20 февраля.

Фаворитом у мужчин считаются сборные Великобритании и Канады. Наши парни в составе Сергея Глухова, Даниила Горячева, Антона Калалба, Евгения Климова и Дмитрия Миронова считаются аутсайдерами. Но не стоит забывать, что на прошлогоднем чемпионате мира россияне сенсационно дошагали до полуфинала, а в матче за бронзу уступили Швейцарии. Ранее российские керлингисты вообще ни разу не добирались даже до плей-офф. Хочется верить, что и в Пекине наша команда вновь сумеет всех удивить.

Женскую команду в составе Галины Арсенькиной, Алины Ковалевой, Марии Комаровой, Екатерины Кузьминой и Юлии Портуновой тоже не относят к числу главных претенденток на медали. Однако прошлогодний успех на ЧМ в Канаде дает повод для оптимистичных прогнозов. Напомним, что в мае 2021 женская сборная России завоевала серебряные медали — в финале в упорной борьбе наши девушки уступили Швейцарии. Вообще, россиянки на семи последних чемпионатах мира взяли шесть медалей (2 серебра и 4 бронзы). Так что шансы на награды в Пекине у нас вполне реальные.

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