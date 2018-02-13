Олимпиада глазами телерепортеров «Матч ТВ»: что осталось за кадром. День пятый

Футбол

Главный тренер «Базеля»: «Наши возможности несравнимы с возможностями «Манчестер Сити»

Олимпийские игры

Александр Овечкин: «Смотрю ли Олимпиаду? Нет. Спасибо Беттмэну»

Футбол

Де Шильо: «Ювентусу» будет трудно на «Уэмбли»

Футбол

Федерико Бернардески: «Ювентус» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

Футбол

Массимилиано Аллегри: «При счете 2:0 «Ювентус» просто бросил играть»

Футбол

Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» заслужил победу в Турине»

Футбол

Хосеп Гвардиола: «4:0 на выезде – отличный результат, «Манчестер Сити» одной ногой в четвертьфинале»

Футбол

Гарри Кейн: «Результат матча в Турине говорит о нашем характере»

Футбол

Базель - Манчестер Сити - 0:4. Голы и лучшие моменты

Футбол

Кристиан Эриксен: «У «Тоттенхэма» будут отличные шансы на успех в ответном матче»

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм - 2:2. Голы и лучшие моменты

Футбол

Валерий Масалитин: «У ЦСКА есть преимущество перед «Црвеной Звездой» в ответном матче»

Футбол

«Ман Сити» почти гарантировал выход в четвертьфинал ЛЧ

Футбол

«Ювентус» упустил победу над «Тоттенхэмом»

Футбол

Более 150 тысяч заявок подано на получение паспорта болельщика ЧМ-2018

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм. 2:2. Кристиан Эриксен

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм. Надежная игра Льориса

Футбол

Базель - Манчестер Сити. 0:4. Илкай Гюндоган

Футбол

Ролан Гусев: «Уверен, что ЦСКА пройдет дальше»

Бокс

Уайлдер знает, как Паркер может побить Джошуа

Футбол

Игуаин вошел в историю Лиги чемпионов

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм. Игуаин не реализует пенальти

Бокс

Финал WBSS состоится 2 июня в Лондоне

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм. 2:1. Гарри Кейн

Бокс

Американский экс-чемпион мира арестован за сексуальные домогательства

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм. Буффон в очередной раз спасает свою команду

Олимпийские игры

Фристайлист Денщиков женится на скелетонистке Потылицыной за день до отъезда на ОИ

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм. Контратака хозяев

Олимпийские игры

Белорукова поблагодарила российских болельщиков за поддержку

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм. Сумасшедший сейв Буффона

Футбол

Базель - Манчестер Сити. 0:3. Серхио Агуэро

Футбол

Владан Милоевич: «ЦСКА – фаворит нашей пары, но мы не испытываем никакого страха»

Футбол

Базель - Манчестер Сити. 0:2. Силва Бернарду

Футбол

Ювентус - Тоттенхэм. Падение Кейна в чужой штрафной

Футбол

Базель - Манчестер Сити. 0:1. Илкай Гюндоган