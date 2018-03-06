«На членов CAS давит США. Это уже какое-то безумие». Aerosmith и Мутко - на защите русского спорта

Клип Aerosmith, Виталий Мутко, защищающий членов CAS, и Павел Колобков, который не смотрит «Оскар», — итоги российского спорта за 2017-й.

Aerosmith, Мутко и ЧМ

Атмосферу, в которой проходила итоговая за 2017 год коллегия Министерства спорта РФ, волшебно передадут два факта.

Первый: заседания было закрытым. Журналисты следили за ним по телевизору, установленному в холле. И когда кто-то из делегатов уходил от темы фуршетов и декларирования общих фраз, приходил смешной мужичок и выключал звук. Потом – снова включал.

Второй факт: прежде чем начать, собравшиеся делегаты посмотрели двухминутный ролик под культовую песню группы Aerosmith. Помимо ярких спортивных моментов на экране периодически появлялись заседания Министерства спорта. Просто представьте отрывок клипа с обычного протокольного мероприятия, в котором люди нединамично, но внимательно слушают Владимира Путина, – и все это под песню It’s my life.

Из всех выступавших запомнились двое. Виталий Мутко, который опять много и подробно рассказывал про РУСАДА, допинг и политику. Четко, уверенно и как всегда с душой: «Мы – не центр Вселенной, которая покрывает допинг».

Возникал единственный вопрос: зачем это говорить на заседании Минспорта? Где каждый и так готов жизнь за Виталия Леонтьевича отдать, где присутствуют только российские журналисты, знающие эти истории наизусть? Непонятно. Если позиция рвется наружу – и другой нет, лучше тогда все это высказать иностранным СМИ и экспертам. Пусть они голову поломают.

После заседания Мутко был менее словоохотлив, чем обычно: пресс-служба позволила задать только пять вопросов. У вице-премьера РФ – дела.

О том, был ли кто-то наказан из чиновников по итогам скандала с допингом:

— Ни один человек, который был в поле виденья, от ответственности не ушел. Уволен директор лаборатории, уволено руководство РУСАДА, те, кто отвечал за борьбу с допингом.

Когда будет подан иск в CAS на решение МОК пожизненно отстранить Мутко от олимпийского движения:

— Происходит какая-то парадоксальная ситуация. МОК восстановил ОКР, 28 спортсменов оправданы в CAS, а я как человек, который занимал в это время должность министра спорта, почему-то отстранен. Якобы я не обеспечил допинговый контроль в Сочи. Ко мне жесткая процедура применена. Здесь очень много вещей. Понятно, что идет некий прессинг небольшой на коллег, которые должны принимать решение. Мы знаем, что работники CAS и те судьи CAS, вынесшие решение по 28 спортсменам, очень заинтересовали Министерство юстиции США. В том числе своей личной жизнью. Идут намеки на то, что Россия на них с какой-то стороны повлияла. Это уже какое-то безумие. До 14 марта мы должны подать подробную жалобу (речь об иске на решение МОК отстранить Мутко пожизненно от олимпийского движения. — «Матч ТВ»), потом поступит ответ МОК. Будем двигаться в рамках регламента

О готовности к ЧМ-2018, до которого осталось 100 дней:

— Уверены, что выполним все задуманное. За ближайшие 10 дней завершим строительство оставшихся шести стадионов. Арена в Самаре будет сдана в апреле, больше никаких тревог нет.

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Второй из запомнившихся – Алексей Кулаковский. Человек с очень длинным названием должности: президент Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации. Фух.

Кулаковский ярко начал предъявлять руководителям легкой атлетики, что они допустили такой беспредел. Но на самом интересном месте пришел известный уже мужичок и вырубил звук.

Министр спорта Павел Колобков объяснил, куда пропало более 200 допущенных на ОИ спортсменов. Напомним, из 500 человек, чьи заявки ОКР отправил в МОК перед Играми в Корее, были допущены 389. Квота российской команды на Олимпиаде равнялась – 215 спортсменов, но поехали только 169. Где остальные?

— Обсуждали этот вопрос уже неоднократно. Изначально был список из 1000 человек, который за четыре года формируется. Потом он был сокращен до 500 спортсменов. Список тех, кто мог бы отобраться на Олимпиаду, составлял 217 человек. Но многие из спортсменов не проходили по критериям отбора на Олимпиаду. Поэтому вместе с федерациями и спортсменами исполком ОКР утвердил список из 169 человек. Одна спортсменка отказалась.

— Сообщалось, что некоторые федерации были не в курсе, что их атлетов не допустил именно ОКР, а не МОК.

— Послушайте, у всех есть критерии отбора на Олимпиаду. Если весь экипаж не допущен, но один спортсмен смог сдать нормативы, то все равно – весь экипаж не может принять участие в соревнованиях. Поэтому когда утверждались дисциплины, произошло определенное сокращение. Это простой и понятный вопрос.

Завершилось все разговорами о кино. Фильм о допинге в российском спорте – «Икар» — недавно взял «Оскар». Смотрел ли министр спорта трансляцию премии?

— Никогда эту премию не смотрю. Последнее время она приобрела элементы шоу и политики. Поэтому мне это не очень интересно, — говорит Колобков. — Качество фильмов я не оцениваю по получению тех или иных премий. И то, что этот, с вашего позволения, документальный фильм получил «Оскар» — это абсурд. Качество исполнения для документальной картины минимальное. Если бы они соревновались с научно-фантастическими фильмами, то, наверное, могли бы на что-то претендовать. К сожалению, такая раньше уважаемая премия, как «Оскар», разменивается на подобное искусство.

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Фото: globallookpress.com, Артем Терентьев, РИА Новости/Григорий Сысоев