Алина Загитова: «Чувствую радость и опустошение. Я прошла через падения и травмы»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопросы журналистов после исполнения произвольной программы, по итогам которой она взяла золото Олимпийских игр в Пхенчхане.

– Как вам удается быть такой сильной?

– Каждый день я выхожу на лед и отрабатываю все элементы, даже чуточку больше. Поэтому есть уверенность в себе.

– Что отличает вас от другого поколения?

– Я думаю, что фигурное катание надо любить. Каждое новое поколение подстегивает предыдущее.

– Как вы себя сейчас ощущаете?

– Пока не ощущаю себя чемпионкой. Это придет со временем. Когда увидела себя на первом месте – радость и опустошение одновременно.

– Почему опустошение?

– Необъяснимое чувство. За 10 лет были падения, многочисленные травмы. Все это я прошла.

– Что для вас значит эта медаль?

– Вся моя карьера, вся работа, которая была проделана, проделана не зря. Буду идти дальше в таком же духе.

– Что для вас значит тот факт, что вы первый чемпион из команды ОАР?

– Пыталась всеми силами не обращать внимания, но это не получалось. Я понимала, что у меня нет права на ошибку и перед произвольной программой очень переживала.

– Когда вы почувствовали, что станете медалисткой?

– Я до последнего держала себя в кулаке.

– Если вы не увидите российского флага, какие эмоции?

– Можно я не буду отвечать на этот вопрос?

– Что вы видите, когда выступает Каролина Костнер? Сможете ли вы выступать в 31 год?

– Она главный пример для подражания. Если у меня будет получаться, почему бы и нет.

– Ваше мнение о чемпионе в мужском катании Юзуру Ханю.

– Это еще один пример для меня. Человек-легенда. Он пропустил половину сезона, но смог собраться и показать здесь лучший прокат.

– В России очень много сильных фигуристок, как вы выжили в такой конкуренции?

– Это подстегивает, не всегда получается их опередить.

– Какие отношения у вас с тренерами?

– Тренеры никогда не посоветуют мне чего-то плохого. Мотивируют меня и кнутом, и пряником. В нашем тренировочном процессе бывает, когда меня пугают и когда хвалят. Когда ругают, хочется сделать так, чтобы тебя похвалили. Я благодарна всей команде – тренерам, хореографам, врачам.

– Каким образом перенос прыжков во вторую часть сказывается на вашей программе? Понимаю, что это добавляет к оценке, но как сказывается на общем впечатлении?

– У меня программа очень гармоничная. Вначале медленная музыка, она очень подходит под дорожку. А затем ускоряется и идет прыжковая часть. Я думаю, моя программа хорошо поставлена. Говорят, что я дожидаясь середины и начинаю прыжки. Это не так. И думаю, зрители со мной согласны.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Источник: Матч ТВ