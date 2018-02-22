«Говорил Знарку: «Через пять лет все забудут, что НХЛ не было, а золото Игр – навсегда». Олимпийский блог Владимира Крикунова

После выигрыша россиян в четвертьфинале Игр-2018 у Норвегии Владимир Крикунов перестал быть последним наставником отечественной сборной, который достигал полуфинального рубежа на ОИ (в 2006-м). В очередном выпуске своего олимпийского блога 67-летний специалист вспоминает поражение от финнов (0:5) в туринском полуфинале и свои советы Олегу Знарку несколько лет назад.

- Еще года три или четыре назад на олимпийскую тему со Знарком говорили. Он тогда думал, идти или не идти в сборную – примерно такая была ситуация. И я Олегу сказал: «Ты смотри, кто знает, может, в Корее энхаэловцев и не будет. А это реальнейший шанс выиграть Олимпиаду, ведь наша сборная по составу окажется сильнее всех. Станешь олимпийским чемпионом. А потом пройдет пять-шесть лет, и все забудут, что НХЛ там не было, золотая же медаль Олимпийских игр никуда не денется». Поговорили и забыли, а вот как вышло - все по этому плану и идет. Хотя обсуждали-то давным-давно.

И нам сейчас нет никакого дела, что здесь Германия вышла в полуфинал. Просто очень нужно золото Олимпиады. Понятно, и другие ребята в Корее – молодцы. Лыжники борются, Спицов, Большаков, Трегубов, скелетонист, взял серебро, но золото очень нужно. Тем более хоккейный финал завершает программу – крайне важно его добыть.

Сто процентов легко не будет. Я Олегу как раз говорил, вспоминая свой полуфинал, что финны могут сильно поменять тактику на конкретный матч. Мы тогда на это и напоролись. Соперник свернулся, хотя так делает очень редко – обычно Финляндия играет больше в атаку. Мы на эту тактику и налетели. По схеме «1-4» они до полуфинала не играли. Забили нам первый гол в большинстве каким-то странным броском, который, как помнится, вроде даже и не бросок был, но как-то шайба проскочила. Мы все время атаковали-атаковали, а они – раз - выскочат из оборонки, забьют и снова закроются. Так 0:5 и закончили.

Было очень обидно. Юрзинов меня успокаивал: «Мы же канадцев прошли в четвертьфинале, до нас 16 лет их в сильнейших составах не побеждали». Теперь еще двенадцать лет прошло, а та победа так и остается последней подобного рода. Но тогда мне было все равно, думал только: «Как же мы в финал-то не прошли?! Все же было по силам».

Но сейчас мы попали на чехов, сильно сомневаюсь, что те способны на какой-то сюрприз именно в плане тактики. Свой хоккей они исповедуют очень давно, на него и сделают ставку. Разве что еще более внимательно в обороне будут действовать. Команда у них опытная, и если караулить ошибку, то можно долго ждать, поэтому надо самим их вынудить. Главное - забить первыми. Они раскроются, нам станет полегче. Тем более вратаря чехов, Францоуза из «Трактора», не назвал бы лучшим на турнире, пусть у него и отличная статистика. Это следствие именно четкой игры в обороне.

Правда, в Турине сильных соперников хватало, и заранее первое место нам все не отдавали. Понятно, какое давление сейчас испытывает Олег, но работа тренера такова везде, а не только на олимпийском уровне. Ответственность за результат несешь один – даже с помощниками ее не разделишь.

Так что советы нашему штабу сейчас не нужны. Думаю, ребята сами разберутся. Важнее, чтобы игроки были готовы к любому развитию событий. Мы же в 2006-м сразу поняли тактику соперника, просили хоккеистов действовать по-другому, но по ходу матчу перестроиться оказалось довольно сложно, особенно, когда проигрываешь. Уже все думают об атаке, о том, что надо обязательно забивать.

По-прежнему все зависит от нас. Пусть чехи, как слышал, наших журналистов с тренировки выгоняли, это ладно. Главное, чтобы игроков не выгоняли, а провоцировать их в своем фирменном стиле противники наверняка будут. Это полуфинал Олимпиады – побеждать все стремятся любой ценой. Но наши ребята должны быть готовы ко всему. У них такой шанс! Я был бы очень рад, если бы Паша Дацюк, который начинал у меня в Казани, под конец карьеры выиграл золотую олимпийскую медаль.

На этой неделе главному тренеру «Автомобилиста» Владимиру Крикунову была вручена Благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Brian Bahr / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Vladimir Rys / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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