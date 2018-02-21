Финалы в шорт-треке, слалом Хорошилова и женский биатлон. Что смотреть в четверг

В четверг, 22 февраля, на Олимпиаде в Корее будет разыграно десять комплектов наград. За медали поспорят представители горнолыжного спорта, биатлона, лыжного двоеборья, фристайла, хоккея и шорт-трека. Россия претендует на медали далеко не во всех этих видах, кроме того, турнир сноубордистов перекроили, видимо, из-за погоды.

Главное - шорт-трек

Этот вид уже принес нам бронзу Игр, которую завоевал Семен Елистратов. На этот раз Россию будут представлять Александр Шульгинов и Екатерина Ефременкова. Шульгинов выйдет на старт в первом четвертьфинале на 500 метров, а Ефременкова - в последнем, четвертом, на 1000 метров. И Александр, и Екатерина не относятся к фаворитам, но побороться вполне могут.

12:55 Шорт-трек. Финалы. Мужчины, 500 м. Женщины, 1000 м («Матч! Наш спорт»)

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Горнолыжный спорт

В мужском саломе Россию представят Александр Хорошилов и Иван Кузнецов. Четыре года назад Хорошилов был в Сочи 14-м в этой дисциплине, но после этого добился прогресса: в 2015-м на чемпионате мира стал восьмым, а год назад - пятым. В этом сезоне дела у Александра идут не так хорошо, лучшее место в слаломе на этапах Кубка мира - 19-е в швейцарском Адельбодене. Однако потенциал спортсмена позволяет рассчитывать на попадание в десятку.

3:55 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-я попытка («Матч! Арена»)

7:25 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка («Матч! Арена»)

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Биатлон

Российская программа в этом виде завершена, но женская эстафета все равно остается крайне захватывающим зрелищем. Фаворит, как обычно, сборная Германии. Соперниками немок, скорее всего, станут команды Франции, Швеции, Украины и, возможно, Италии. Сумеет ли Лаура Дальмайер взять третье золото на этой Олимпиаде? Скоро узнаем.

14:05 Биатлон. Женщины. Эстафета («Матч! Арена»)

Фристайл

Из-за подгодных условий организаторы внесли изменения в программу соревнований. Планировавшийся параллельный слалом гигант у сноубордистов перенесен на 24 февраля, а вот квалификация у женщин в ски-кроссе состоится на день раньше, то есть утром в четверг. Россию на этом турнире будут представлять две спортсменки, Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская. Чирцова в этом сезоне неплохо начала, стабильно была в десятке на декабрьских этапах Кубка мира. В январе все стало чуть хуже, на последнем преолимпийском этапе в Канаде она стала 18-й. Лучшее место Завардовской в этом сезоне на этапах КМ - 15-е в швейцарской Арозе. На канадском этапе она была лишь 23-й.

3:55 Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация («Матч! Игра»)

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Филиппов