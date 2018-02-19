Танцы на льду и смешанная эстафета в биатлоне. Что смотреть во вторник

Во вторник, 20 февраля, на Олимпиаде в Корее будет разыграно 5 комплектов наград. За медали поспорят представители лыжного двоеборья, фигурного катания, шорт-трека, биатлона и фристайла.

Главное – фигурное катание

Самые реальные шансы на медали во вторник у российских спортсменов будут в танцах на льду. Правда, если не случится провала у лидеров, рассчитывать Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев могут только на бронзу. После короткого танца они занимают шестое место, проигрывая больше семи баллов французской паре Пападакис/Сизерон, идущей второй. Но за третью строчку россияне вполне могут побороться. Отставание в два с небольшим балла вполне реально отыграть. Тем более у наших фигуристов очень сильная и чувственная произвольная программа.

На лед Боброва и Соловьев выйдут пятнадцатыми. А под девятым номером выступят еще одни представители российской сборной Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. После короткого танца они занимают 13 место.

06:30 Произвольная программа. Танцы на льду («Матч! Арена»)

Обязательно к просмотру

Биатлон

На классические эстафеты у российской команды не хватает людей для полноценного состава. На Игры получили приглашение только два мужчины и две женщины. Поэтому смешанной эстафетой во вторник наши биатлонисты завершат выступление на Олимпиаде в Корее.

Учитывая ход и работу на огневых рубежах, которые показали россияне в предыдущих гонках, рассчитывать на медали нам не приходится. Из четырех спортсменов в масс-старты отобралась только одна Татьяна Акимова, да и то заняла там последнее 30 место. Так что даже идеально точная стрельба вряд ли позволит россиянам добежать до подиума. Но на этой Олимпиаде случалось всякое.

14:05 Смешанная эстафета («Матч! Арена»)

Фристайл

Во вторник медали разыграют в хафпайпе у женщин. В финале есть одна представительница России – Валерия Демидова. У 17-летней спортсменки результаты пока не блестящие: она идет девятой в нынешнем розыгрыше Кубка мира, заняла двенадцатое место на последнем ЧМ. Но фристайл на Играх еще более непредсказуем, чем биатлон. До решающих стадий в разных дисциплинах не добирались чемпионы мира и прошлых Олимпиад, а на подиум поднимались те, от кого медалей и не ждали. Поэтому Демидова способна преподнести сюрприз. В финал она отобралась с десятого места в квалификации.

04:25 Хафпайп. Женщины («Матч! Наш спорт»)

Шорт-трек

За медали поспорят девушки в эстафете. К сожалению, в финал А россиянки пробиться не смогли, а значит, медалей в этой дисциплине у нас не будет. Но во вторник стартуют важные квалификационные заезды мужчин на 500 метров и женщин на 1000. Начнутся соревнования с выступления девушек. Екатерина Ефременкова выйдет на старт в третьем забеге, а Софья Просвирнова – в шестом. В соревнованиях мужчин на 500-метровке у нашей команды три представителя в квалификации: Александр Шульгинов (пятый забег), Павел Ситников (шестой) и Семен Елистратов (восьмой). Медали в этих дисциплинах разыграют 22 февраля.

12:55 1000 м, женщины. 500 м, мужчины. Квалификация («Матч! Наш спорт»)

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Хоккей

Российская команда узнает соперника по четвертьфиналу. Хотя этот соперник легко прогнозируется. Словенцы – явные фавориты в матче против сборной Норвегии, и скорее всего именно они и сыграют против нас во второй стадии плей-офф. Напомним, что наша команда разгромила словенцев в предварительном раунде со счетом 8:2.

Куда более интересным будет противостояние сборных США и Словакии. Они встречались на групповом этапе, и победу с перевесом лишь в одну шайбу одержали американцы (2:1). Сейчас на кону выход в четвертьфинал. Победитель этой пары сыграет против команды Чехии.

06:00 США – Словакия. Мужчины («Матч ТВ»)

10:30 Словения – Норвегия. Мужчины («Матч ТВ»)

Бобслей

Девушки проедут свои первые и вторые попытки. Фаворитами здесь являются сборные Германии, Канады и США, но поболеем за два российских экипажа: Сергееву/Кочержову и Родионову/Беломестных. Также любопытно будет понаблюдать за выступлением первой в истории нигерийской бобслейной команды. Медали в этой дисциплине разыграют в среду.

14:45 1-я попытка. Женщины («Матч! Наш спорт»)

15:55 2-я попытка. Женщины («Матч! Наш спорт»)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф, Cameron Spencer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Константин Чалабов