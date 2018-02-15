Тарасова и Морозов против китайской пары, лыжницы бегут за новыми медалями. Что смотреть в четверг

В четверг, 15 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград. По изначальному плану должно было состоятся 7 подиумных стартов. Но в дело вмешалась погода. Из-за мощного ветра на четверг перенеслась индивидуальная гонка у биатлонисток, а также две горнолыжные дисциплины, вытеснив из расписания дня финал мужского супергиганта (он пройдет 16 февраля). Также в четверг за медали поспорят представители фигурного катания, лыжных гонок, санного спорта, сноуборда и конькобежного спорта.

Главное – фигурное катание

Спортивные пары покажут свою произвольную программу. После короткой соревнования продолжают 16 дуэтов из 22-х. В том числе три российских пары. Кристина Астахова и Алексей Рогонов занимают десятое место, Наталья Забияко и Александр Энберт – восьмое. В реальную борьбу за медали они уже вряд ли вклинятся.

В саду китайских слез. Короткая программа фигуристов, от которой хочется жить

А Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову по силам замахнуться на золото. После короткой программы они уступают только китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун. Их разделяют меньше одного балла. У нас – 81,68, у них – 82,39. Это значит, что нашим фанатам не нужно желать падений и неудач китайцам в произвольной программе. Лучше поболеть за то, чтобы выступление Тарасовой и Морозовой было лучше, чем у соперников. Тогда российские фигуристы должны победить. Наш дуэт выйдет на лед последним.

04:25 Произвольная программа. Пары («Матч! Арена»)

Обязательно к просмотру

Лыжные гонки

Самый успешный российский вид спорта на этой Олимпиаде на данный момент. У нашей команды две бронзовые медали. В четверг девушки побегут 10-километровую дистанцию коньковым ходом. За сборную олимпийских атлетов из России выступят Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Алиса Жамбалова.

Сильнее всех в этой тройке выглядит Седова. Конечно, ей будет сложно бороться с норвежками Хейди Венг и Марит Бьорген, шведкой Шарлотой Калла. У Седовой результаты пока значительно скромнее – 11-е место на 10-километровке на последнем чемпионате мира, седьмая итоговая позиция на «Тур де Ски»-2018. Но Анастасия проводит только второй сезон на взрослом международном уровне. А на что способны в Пхенчхане вчерашние российские юниоры, уже показали Денис Спицов, Юлия Белорукова и Александр Большунов.

09:20 10 километров. Свободный стиль. Женщины («Матч! Арена»)

Санный спорт

Ждали мы большего от российских саночников. Особенно от мужчин в одноместных санях. Ведь нашу страну представляли чемпион мира-2015 Семен Павличенко и обладатель Кубка мира-2017 Роман Репилов.

В четверг пройдет заключительный старт в этом виде спорта – эстафеты. В Сочи наша команда завоевала серебро. Из того олимпийского состава в Пхенчхане выступают только Александр Денисьев и Владислав Антонов (двуместные сани). Альберт Демченко завершил карьеру и перешел на тренерскую должность, а Татьяну Иванову МОК не пригласил на Олимпиаду. Тем не менее даже в нынешнем составе шансы на медали у россиян есть.

15:25 Эстафеты («Матч! Игра»)

Сноуборд

Медали разыграют мужчины в одной из самых зрелищных дисциплин сноуборда – бордер-кроссе. Спортсмены летят вниз группами, расталкивая друг друга на пути к финишу. На Играх в Сочи вторым финишную черту в решающем заезде пересек Николай Олюнин. Этот сезон у серебряного призера Олимпиады пока не складывается – у него ни одной медали на этапах Кубка мира, но в Пхенчхан, по словам Олюнина, он приехал побеждать.

Также в этой дисциплине примет участие Даниил Дильман. Соревнования начнутся с предварительных заездов в 5 утра по Москве. Большой финал запланирован на 8:45.

07:25 Бордер-кросс. Мужчины («Матч! Арена»)

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Биатлон

Вместо одной запланированной индивидуальной гонки в четверг пройдут две: у мужчин и у женщин. Если только провести соревнования вновь не помешает погода. Наших биатлонистов редко показывают в прямых трансляциях в Корее. Россияне сейчас борются скорее за попадание в число 30 участников на масс-старт, чем за медали. В четверг и определится окончательный состав на гонки с общего старта. За нашу команду выступят Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова в женской индивидуалке, Антон Бабиков и Матвей Елисеев – в мужской.

Точно не обделят вниманием корейские телевизионщики француза Мартена Фуркада, который может стать четырехкратным олимпийским чемпионом, и немку Лауру Дальмайер, с двумя золотыми медалями занимающую сейчас первое место среди спортсменов во всех видах по количеству и качеству наград Пхенчхана. Интересно будет понаблюдать за норвежцем Йоханнесом Бе. Обладатель второго места общего зачета нынешнего Кубка мира, трехкратный чемпион мира до сих пор не имеет в коллекции ни одной олимпийской награды.

11:15 Индивидуальная гонка. Женщины («Матч! Арена»)

14:20 Индивидуальная гонка. Мужчины («Матч! Арена»)

Хоккей

В четверг россиянки проведут, пожалуй, самый важный матч на групповом этапе. Соперник – финки. Обе команды ожидаемо проиграли сборным США и Канады и теперь поспорят за третье место. Победитель матча попадет в четвертьфинал на сборную Швейцарии, проигравший – на команду Швеции. Североамериканские же сборные будут ждать соперников в полуфинале. Из розыгрыша выбыли японки и кореянки.

10:30 ОАР – Финляндия. Женщины («Матч! Наш спорт»)

Керлинг

Наша женская команда уступила сборной Великобритании в стартовом матче. Пока ничего критичного. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова тоже начинали турнир в дабл-миксте с поражения, а в итоге выиграли бронзу. Сейчас команде Моисеевой нужно собраться. В плей-офф попадут только четыре сборные из десяти. Проигрывать китаянкам в четверг крайне нежелательно.

03:00 ОАР – Китай. Женщины («Матч! Игра»)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Harry How / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru