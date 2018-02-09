Елистратов бежит за себя и за Ана, Климов постарается перепрыгать Стоха. Что смотреть сегодня

В субботу, 10 февраля, на Олимпиаде будет разыграно всего 5 комплектов наград. За медали поборются представители биатлона, конькобежного спорта, лыжных гонок, прыжков с трамплина и шорт-трека.

Главное – шорт-трек

В субботу у российских спортсменов в этом виде спорта наибольшие шансы завоевать медаль. Да, наша команда недосчиталась своего лидера, хорошо умеющего подводиться к главному старту четырехлетия Виктора Ана. Но на Игры все-таки получил приглашение Семен Елистратов. Дистанция 1500 метров, на которой пройдут олимпийские соревнования шорт-трекистов, приносила ему золото чемпионата мира.

На Олимпиаде в Сочи Елистратов не смог попасть в финал А, завершив путь к подиуму в полуфинале. В Пхенчхане ему нужно аккуратно пройти все этапы, без падений. Семен стартует в первом квалификационном заезде (начало в 13:00). Александр Шульгинов – в пятом, Павел Ситников – в шестом.

Мировым рекордсменом в этой дисциплине является Шинке Кнегт. Он стартует в одном заезде с Ситниковым. Также среди фаворитов корейские шорт-трекисты. Местные болельщики уже давно раскупили все билеты и будут гнать своих спортсменов вперед. Шорт-трек – любимый зимний вид спорта в Корее. Трансляцию стоит включить даже ради того, чтобы увидеть, как корейцы болеют за своих.

12:55 Шорт-трек. 1500 м. Мужчины («Матч! Наш спорт»)

Обязательно к просмотру

Лыжные гонки

Самый первый комплект Олимпиады-2018 уйдет лыжницам. Главный тренер нашей команды Маркус Крамер планирует выставить на старт первой дисциплины – скиатлона – четырех девушек: Анастасию Седову, Алису Жамбалову, Юлию Белорукову и Наталью Непряеву.

Наибольшие шансы в этой дисциплине имеет Анастасия Седова. Она была 9-й в скиатлоне на последнем чемпионате мира. Также Анастасия хорошо проявила себя на «Тур де Ски», заняв итоговое седьмое место.

Каким-то образом в стартовый лист попала Юлия Чекалева, которую МОК не допустил до Олимпиады. Но позже стало известно, что это был тестовый протокол, и Чекалева не сможет принять участие в Играх.

10:05 Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины («Матч! Арена»)

Биатлон

Биатлонные соревнования на Олимпиаде открываются женским спринтом. За сборную ОАР выступят две российские спортсменки: Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Учитывая невысокие скорости, которые показывали наши биатлонистки на этапах Кубка мира, шансов на медали в гонке с двумя огневыми рубежами у них практически нет.

Но в спринте важно занять достаточно высокое место с прицелом на гонку преследования. Там спортсмены проходят уже четыре огневых рубежа. При точной стрельбе россиянок и промахах конкуренток мы еще можем на что-то робко надеяться.

14:05 Биатлон. Спринт. Женщины («Матч! Арена»)

Прыжки с трамплина

Все четыре российских летающих лыжника квалифицировались в финал на трамплине HS 109 метров. Лучший результат из представителей ОАР в предварительном раунде показал Евгений Климов – 12-е место. Пермский спортсмен уверен, что на нынешних Играх наши летающие лыжники способны бороться за медали. В прошлом сезоне Климов завоевывал бронзу на этапе «Турне четырех трамплинов», оставив на четвертом месте двукратного олимпийского чемпиона Камиля Стоха.

Результаты других российских прыгунов в квалификации: Денис Корнилов – 28-й, Алексей Ромашов – 34-й, Михаил Назаров – 41-й.

15:35 Прыжки с трамплина. К95. Финал («Матч! Наш спорт»)

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Конькобежный спорт

За сборную ОАР в конькобежном спорте выступят только три спортсмена: Наталья Воронина, Сергей Трофимов и Ангелина Голикова. 10 февраля первые медали в этом виде разыграют женщины на дистанции 3000 метров. Нашу немногочисленную команду здесь представит Наталья Воронина. Она будет стартовать в одной паре с трехкратной олимпийской чемпионкой Мартиной Сабликовой.

13:55 Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины («Матч! Игра»)

Керлинг

Групповой этап соревнований в дабл-миксте уже подходит к концу. Командам осталось провести по три матча. Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова пока идут в зоне плей-офф, но впереди непростые соперники. В субботу сборная ОАР сыграет с хозяевами турнира, а также с лидерами мирового рейтинга – канадцами.

03:05 ОАР – Южная Корея (Матч! Игра»)

14:05 ОАР – Канада

P.S. В субботу свой первый матч на турнире проведет объединенная женская сборная Кореи по хоккею. Игроки двух стран впервые познакомились только две недели назад. Как они будут искать взаимопонимание? Успел ли тренер наиграть северо-южные связки? Сколько шайб отправит в ворота корейской команды их первый соперник – сборная Швейцарии? Увидеть это необычное зрелище можно на телеканале «Матч ТВ» в 15:05.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Андрей Аносов/СБР