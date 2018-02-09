Церемония открытия, решение CAS, победы керлингистов и неудачи Коляды. Итоги олимпийского дня

Matchtv.ru и Sportbox.ru резюмируют события пятницы в Пхенчхане.

CAS отклонил иски 47 российских спортсменов

Выездная панель Спортивного арбитражного суда начала работу в Пхенчхане 7 февраля с рассмотрения дел наших спортсменов, не допущенных до Игр. Некоторые российские тренеры и атлеты – Елена Никитина, Татьяна Иванова, Альберт Демченко - дожидались решения CAS в Корее, другие – Антон Шипулин, Сергей Устюгов – были готовы в случае положительного вердикта сразу вылететь в столицу Олимпиады.

После заседания было объявлено, что решение спортивного арбитража вынесут вечером 8 февраля, позже назначили точное время официальной пресс-конференции CAS – 11 утра по местному времени (5:00 по Москве) 9 февраля. Вместе с тем в СМИ прошла инсайдерская информация, что апелляция будет удовлетворена частично.

Но ранним утром пятницы генеральный секретарь CAS Матье Риб объявил, что все иски российских спортсменов отклонены. А значит, Олимпиада пройдет без Устюгова, Ана, Шипулина и других.

«Cпециальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, неприглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОК, – сказал Риб. – Получение приглашений – это привилегия, и это полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом. Хотя Олимпийский комитет России был отстранен, МОК тем не менее решил предложить отдельным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России. Арбитры CAS пришли к выводу, что процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, нельзя назвать санкцией. Это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям».

Не получившие приглашения атлеты призвали болельщиков поддержать тех россиян, кто на Олимпиаду все-таки попал. Окончательный список сборной ОАР остался прежним – 168 участников. Как заявил министр спорта РФ Павел Колобков, для 920 наших спортсменов, не принимающих участие в Играх в Корее, будут организованы альтернативные соревнования:

«В ближайшее время - в феврале, марте и апреле - пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт. Соревнования пройдут в нескольких городах России – Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге. Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских игр 2018 года. Участие примут сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским играм 2018 года».

Зимние игры-2018 официально открыты

Церемония открытия началась в 14:00 по московскому времени. Традиционно открывали парад сборных греческие спортсмены. Команда олимпийских атлетов из России вышла на стадион под 55 порядковым номером. Олимпийский флаг на параде несла девушка-волонтер. В остальном выход наших спортсменов был стандартным и обошелся без каких-либо инцидентов.

Замыкала парад атлетов объединенная сборная хозяев Олимпиады и КНДР. Спортсмены прошли под флагом, на котором на белом фоне был изображен корейский полуостров. Президент МОК Томас Бах особенно отметил этот жест мира и дружбы в своей приветственной речи. Об официальном открытии Игр объявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а зажигала олимпийский огонь фигуристка Ю На Ким.

Более подробно о церемонии открытия можно почитать здесь.

Российские керлингисты приблизились к плей-офф турнира в дабл-миксте

Все участники турнира в дабл-миксте выступают в одной группе – каждый играет с каждым. В следующий раунд проходят 4 команды из 8. Российская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий начали соревнования неудачно, в четверг проиграв команде США, которая находится ниже в мировом рейтинге. Но в тот же день сборная ОАР обыграла норвежцев, а сегодня победила явных аутсайдеров – финнов, а затем претендентов на медали – китайцев.

Таким образом, на данный момент наша команда делит первую строчку со сборными Канады, Норвегии и Швейцарии. Впереди еще три матча на групповом этапе. В субботу россияне сыграют с хозяевами – корейским дуэтом - и лидерами мирового рейтинга канадцами. В воскресенье Брызгалова и Крушельницкий встретятся с действующими чемпионами мира швейцарцами.

Коляда провалил короткую программу в командных соревнованиях

Открывали командные соревнования по фигурному катанию выступления мужчин. Сборную ОАР в этом виде представлял действующий чемпион России и бронзовый призер последнего чемпионата Европы Михаил Коляда. Он получил девятый стартовый номер. Всего же в командном турнире принимают участие 10 сборных. Не было чемпиона Европы Хавьера Фернандеса, потому что испанцы не выступают в этом виде олимпийской программы. Отсутствовал лучший фигурист современности Юдзуру Ханю. Японец не так давно восстановился от травмы голеностопа и на Олимпиаде примет участие только в индивидуальных соревнованиях.

Поэтому надежды на высокое место Михаила Коляды были. По крайней мере он должен был обходить в таблице всех тех, кого обыгрывал на недавнем чемпионате Европы. Но 22-летний фигурист, для которого это первая Олимпиада, не справился с давлением. Два падения, несделанный элемент и всего лишь восьмое место.

Ситуацию в командном турнире подправили Евгения Тарасова и Владимир Морозов в короткой программе спортивных пар. Двукратные и действующие чемпионы Европы выступали последними и выиграли у ближайших конкурентов более четырех баллов.

Таким образом, после двух программ сборная ОАР делит третью строчку в командном турнире с японцами. У нас 13 очков. Первыми с небольшим заделом сейчас идут канадцы. Третье место в короткой программе у мужчин и второе в соревнованиях спортивных пар принесли им в сумме 17 очков.

Командный турнир продолжится в воскресенье короткими программами женщин и танцевальных пар, а также произвольной программой спортивных пар.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images Sport/Getty Images, РИА Новости/Александр Вильф, Pool - David J. Phillip/Getty Images Sport/Getty Images, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Александр Вильф