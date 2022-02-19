Нас не сдвинуть. Россия узнала окончательное место в общем медальном зачете Олимпиады

Но менее важной и значимой победа в финале хоккейного турнира от этого не станет.

Но менее важной и значимой победа в финале хоккейного турнира от этого не станет.

Медальный зачёт Олимпиады в Пекине постепенно приобретает окончательный вид. Но «Матч ТВ» все еще надеется, что завоеванное российскими спортсменами в морозном Пекине совпадет с загаданным экспертами с теплого дивана. О том, что и как мы загадывали, можно почитать здесь.

19 февраля Александр Большунов завоевал золото в масс-старте, который внезапно сократили с 50 до 28 км. Этот успех Александра мы спрогнозировали точно, а вот серебро Ивана Якимушкина стало приятным сюрпризом.

В фигурном катании, как мы и предполагали, российские пары довольствовались серебром и бронзой, в то время как победу судьи отдали китайцам. Никакого международного скандала, которого мы так опасались, хотя и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, и Анастасия Мишина / Александр Галлямов тоже заслуживали золота. Очень ровные выступления выдали все три ведущих дуэта.

Также мы надеялись на серебро Кристины Резцовой в масс-старте, но при составлении прогноза не учли капризы китайской погоды. В итоге гонка была перенесена на 18 февраля и, как мы уже знаем, никакой медали сборной России не принесла.

Золото Большунова помогло сборной России подняться на восьмое место в медальном зачете по количеству золотых наград. По сумме медалей мы по-прежнему вторые (31) и уступаем только Норвегии (35). С этой позиции нас уже не сдвинуть.

Фото: © Матч ТВ

20 февраля Олимпиада в Пекине подойдет к концу. Но до церемонии закрытия спортсмены успеют разыграть четыре золота. В хоккее, где мы ставили на серебро сборной России, наши парни в финале сыграют с Финляндией. Также шансы на награды есть в лыжной гонке на 30 км у женщин. Остается надеяться, что героине Игр Наталье Непряевой и другим нашим девочкам хватит сил на концовку изнурительного олимпийского марафона.