Незасуженные медали. Фигуристки России тащат команду в лидеры общего медального зачета!

Это история, которая просто не могла закончиться хорошо. Зато МОК теперь сможет милостиво наградить российских фигуристок.

Это история, которая просто не могла закончиться хорошо. Зато МОК теперь сможет милостиво наградить российских фигуристок.

Специальный проект «Матч ТВ» по подсчету российских медалей продолжается. Еще до начала Олимпиады в Пекине мы расписали каждую нашу награду и теперь следим, чтобы завоевывались именно они. Получается не всегда, а что конкретно и кому мы расписали, не забудьте посмотреть здесь.

Прогноз в пять медалей сборной России в один день Олимпиад-2022 казался слишком уж оптимистичным. Но это если не знать, что именно 17 февраля свой комплект наград разыгрывали фигуристки. То есть вот они — три наши железные медали. Да еще плюс две — в конькобежном спорте, и тоже женском. Словно подарок на 23 февраля…

Но в коньках все сразу пошло не так. Лидер сборной Ольга Фаткулина, которой мы прогнозировали две медали (и сегодняшнее серебро), как и многие спортсмены не смогла нормально восстановиться после коронавируса, в Пекин прилетела далеко не в оптимальной форме и выступила неудачно.

А вот вторая плановая медаль — бронза — осталась от нас всего лишь в 0,1 секунды. Именно столько проиграла Ангелина Голикова, занявшая четвертое место. Что может быть обиднее, чем пробежать целый километр и проиграть одну десятую?

Оставалось ждать произвольной программы у фигуристок. Россиянки к ней подошли на первом, втором и четвертом местах, но все, разумеется, было в их руках, а еще — в руках (и головах) судей. И вот как раз к судьям никаких вопросов и не было…

…а что было — известный факт. Камила Валиева, которая являлась лидером после короткой программы, провалилась и стала лишь четвертой, тогда как Анна Щербакова и Александра Трусова справились со своими программами настолько, насколько было нужно для золота и серебра. Бронза досталась японке.

Эти две медали позволили сборной России еще немного приблизиться к норвежцам в медальном зачете Олимпиады по общему числу наград. Сейчас у Норвегии 29 медалей, у России — 26, у Германии — 22. И Россия по-прежнему лидер по количеству серебра и бронзы. А вот по количеству золота мы продолжаем оставаться на 9-м месте.

18 февраля в наших планах изначально была всего одна медаль — во фристайле. Сергей Ридзик в ски-кроссе готов к любой награде, в том числе — и к победе, но мы прогнозировали серебро. Однако на завтрашний день перенесли еще и женский масс-старт в биатлоне, который должен был состояться 19 февраля и в котором мы поверили в серебряную медаль Кристины Резцовой. Так что ждем двух наград вместо одной.

Ну и хоккеисты именно завтра могут гарантировать себе медаль. На пути сборной России в финал Олимпиады осталась только Швеция…

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