Незасуженные медали. Фигуристки России тащат команду в лидеры общего медального зачета!

Специальный проект «Матч ТВ» по подсчету российских медалей продолжается. Еще до начала Олимпиады в Пекине мы расписали каждую нашу награду и теперь следим, чтобы завоевывались именно они. Получается не всегда, а что конкретно и кому мы расписали, не забудьте посмотреть здесь.
Прогноз в пять медалей сборной России в один день Олимпиад-2022 казался слишком уж оптимистичным. Но это если не знать, что именно 17 февраля свой комплект наград разыгрывали фигуристки. То есть вот они — три наши железные медали. Да еще плюс две — в конькобежном спорте, и тоже женском. Словно подарок на 23 февраля…
Но в коньках все сразу пошло не так. Лидер сборной Ольга Фаткулина, которой мы прогнозировали две медали (и сегодняшнее серебро), как и многие спортсмены не смогла нормально восстановиться после коронавируса, в Пекин прилетела далеко не в оптимальной форме и выступила неудачно.
А вот вторая плановая медаль — бронза — осталась от нас всего лишь в 0,1 секунды. Именно столько проиграла Ангелина Голикова, занявшая четвертое место. Что может быть обиднее, чем пробежать целый километр и проиграть одну десятую?
Оставалось ждать произвольной программы у фигуристок. Россиянки к ней подошли на первом, втором и четвертом местах, но все, разумеется, было в их руках, а еще — в руках (и головах) судей. И вот как раз к судьям никаких вопросов и не было…
…а что было — известный факт. Камила Валиева, которая являлась лидером после короткой программы, провалилась и стала лишь четвертой, тогда как Анна Щербакова и Александра Трусова справились со своими программами настолько, насколько было нужно для золота и серебра. Бронза досталась японке.
Эти две медали позволили сборной России еще немного приблизиться к норвежцам в медальном зачете Олимпиады по общему числу наград. Сейчас у Норвегии 29 медалей, у России — 26, у Германии — 22. И Россия по-прежнему лидер по количеству серебра и бронзы. А вот по количеству золота мы продолжаем оставаться на 9-м месте.
18 февраля в наших планах изначально была всего одна медаль — во фристайле. Сергей Ридзик в ски-кроссе готов к любой награде, в том числе — и к победе, но мы прогнозировали серебро. Однако на завтрашний день перенесли еще и женский масс-старт в биатлоне, который должен был состояться 19 февраля и в котором мы поверили в серебряную медаль Кристины Резцовой. Так что ждем двух наград вместо одной.
Ну и хоккеисты именно завтра могут гарантировать себе медаль. На пути сборной России в финал Олимпиады осталась только Швеция…