Церемония осуждения. Россия вопреки всему почти на вершине общего медального зачета ОИ-2022

МОК, кажется, сильно обиделся на суд. Скоро России вообще не будут вручать олимпийские медали.

МОК, кажется, сильно обиделся на суд. Скоро России вообще не будут вручать олимпийские медали.

«Матч ТВ» не перестает считать медали, которые российские спортсмены должны будут завоевать на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Мы говорим — они завоевывают. Иногда такая работа в тандеме получается просто блестящей, как, например, сегодня. Все подробности проекта и правила счета медалей вы легко можете найти здесь.

14 февраля оказался самым бедным на олимпийские медали днем с момента старта Игр-2022 в Пекине. Всего четыре комплекта — в прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, бобслее и фристайле.

Россияне реально претендовали лишь на одну медаль — мы ставили на серебро Кацалапова и Синициной в соревнованиях танцевальных пар. Наверное, это была одна из самых предсказуемых наград Олимпиады, она и была завоевана. Но «настоящее» фигурное катание началось чуть позже.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение дисциплинарного комитета РУСАДА о снятии временного отстранения Камилы Валиевой, так что она будет выступать в «личке». Но главное то, как повели себя товарищи из МОК. Для начала они отказались проводить награждение в «команднике», а затем еще и предупредили, что если Валиева завоюет медаль в личном зачете, то никакого награждения не будет. Даже пандами.

Ну, и самый коварный удар от МОК — официальное объявление, что, если Камила по итогам короткой программы попадет в список 24-х лучших, квалифицировавшихся в «произволку» (само собой, это произойдет), то туда пустят еще и фигуристку, оставшуюся 25-й.

Будто Валиева нагло заняла чье-то место. Будто ее там не должно быть, а значит, надо заткнуть дыру еще одной спортсменкой. Мелкая пакость от МОК, обидевшегося то ли на поражение в суде, то ли на самого себя. Мелкая, но какая же противная…

Благодаря серебру в фигурном катании Россия в медальном зачете по общему числу наград вплотную подобралась к Норвегии. У нас 18 медалей, у норвежцев — 21. На третьем месте США — 16 наград. По количеству золота мы почти весь день были шестыми, но в конце опустились на две строчки вниз.

15 февраля по прогнозу «Матч ТВ» нас ждут две бронзовые медали — в биатлоне (мужская эстафета) и бобах-двойках (Гайтюкевич/Лаптев). А еще завтра две российские конькобежные команды стартуют в полуфиналах — мужчины против команды США, женщины против японок, так что до медали там остался один шаг.

А до золота — всего два. А что? А вдруг?

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