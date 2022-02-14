Церемония осуждения. Россия вопреки всему почти на вершине общего медального зачета ОИ-2022

«Матч ТВ» не перестает считать медали, которые российские спортсмены должны будут завоевать на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Мы говорим — они завоевывают. Иногда такая работа в тандеме получается просто блестящей, как, например, сегодня. Все подробности проекта и правила счета медалей вы легко можете найти здесь.
14 февраля оказался самым бедным на олимпийские медали днем с момента старта Игр-2022 в Пекине. Всего четыре комплекта — в прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, бобслее и фристайле.
Россияне реально претендовали лишь на одну медаль — мы ставили на серебро Кацалапова и Синициной в соревнованиях танцевальных пар. Наверное, это была одна из самых предсказуемых наград Олимпиады, она и была завоевана. Но «настоящее» фигурное катание началось чуть позже.
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение дисциплинарного комитета РУСАДА о снятии временного отстранения Камилы Валиевой, так что она будет выступать в «личке». Но главное то, как повели себя товарищи из МОК. Для начала они отказались проводить награждение в «команднике», а затем еще и предупредили, что если Валиева завоюет медаль в личном зачете, то никакого награждения не будет. Даже пандами.
Ну, и самый коварный удар от МОК — официальное объявление, что, если Камила по итогам короткой программы попадет в список 24-х лучших, квалифицировавшихся в «произволку» (само собой, это произойдет), то туда пустят еще и фигуристку, оставшуюся 25-й.
Будто Валиева нагло заняла чье-то место. Будто ее там не должно быть, а значит, надо заткнуть дыру еще одной спортсменкой. Мелкая пакость от МОК, обидевшегося то ли на поражение в суде, то ли на самого себя. Мелкая, но какая же противная…
Благодаря серебру в фигурном катании Россия в медальном зачете по общему числу наград вплотную подобралась к Норвегии. У нас 18 медалей, у норвежцев — 21. На третьем месте США — 16 наград. По количеству золота мы почти весь день были шестыми, но в конце опустились на две строчки вниз.
15 февраля по прогнозу «Матч ТВ» нас ждут две бронзовые медали — в биатлоне (мужская эстафета) и бобах-двойках (Гайтюкевич/Лаптев). А еще завтра две российские конькобежные команды стартуют в полуфиналах — мужчины против команды США, женщины против японок, так что до медали там остался один шаг.
А до золота — всего два. А что? А вдруг?