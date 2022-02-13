Русские лыжи к золоту ближе. Россия мощно рванула в общем медальном зачете Олимпиады 2022!

13-е число не стало несчастливым для олимпийской сборной России. До Норвегии уже недалеко.

13-е число не стало несчастливым для олимпийской сборной России. До Норвегии уже недалеко.

Спецпроект «Матч ТВ», в котором мы заранее предсказали медали сборной России на Олимпийских играх в Пекине, уверенно продолжается. Россия идет практически по нашему графику, а что это за график и откуда он взялся — это вы можете посмотреть здесь.

На 13 февраля (никаких суеверий) мы планировали для сборной России четыре медали — два серебра и две бронзы. В лыжах, коньках и шорт-треке. Получилось даже лучше, хотя должно было получиться хуже. Почему?

Для начала российские лыжники традиционно наказали нас за недоверие. В которой уже гонке по счету мы надеемся на медаль, и она появляется — только из более дорогого металла, чем думалось. Вот и на этот раз серебро в мужской эстафете обернулось золотом, а Сергей Устюгов все-таки стал олимпийским чемпионом.

На медаль в шорт-треке мы уже не рассчитывали, ведь ставка была на женскую эстафету, а наши девушки в финал не вышли и имели чисто теоретические шансы завоевать награду — через победу в утешительном финале и снятие нескольких команд в основном. В итоге ни того, ни другого не случилось, но медаль…

… медаль случилась! Причем действительно такая, которую предсказать было нереально. Константин Ивлиев монументально прошел через все предварительные раунды дистанции на 500 метров и лишь в финале уступил считанные мгновения венгру Шаоаню Лю. Невероятное, непредсказуемое и прекрасное серебро.

А до него была еще бронза биатлониста Латыпова в гонке преследования. С обязательными шансами на победу, с нашим родным «эх, если бы не этот один промах», но хотя бы без такой же родной «деревянной» медали. Эдуард сумел отбить атаки итальянца и сохранил свое третье место.

В завершение дня нас ждало действительно неординарное событие — первая дисциплина с начала Олимпиады, где мы рискнули предположить сразу две российские медали. И это не лыжи, не фигурное катание — конькобежный спорт. На дистанции 500 метров на пьедестал почета должны были подняться Ангелина Голикова (бронза) и Ольга Фаткулина (серебро). И если прогноз по Голиковой сработал на 100 процентов, то Фаткулина стала лишь десятой.

Вот так сборная России уверенно вышла на второе место медального зачета по общему количеству наград и продолжает преследовать Норвегию, у которой 21 медаль. У нашей команды 17, у Германии, Австрии и Канады — по 14. В зачете по золоту Россия также шагнула вверх, теперь мы на седьмом месте.

А что же завтра? Завтра у нас одно серебро в танцах на льду. Синицина и Кацалапов после короткой программы идут вторыми, уступая лидерам два балла и опережая американскую пару чуть более чем на полтора. Так что все шансы оправдать наш прогноз у россиян имеются.

Ну, а больше 14 февраля мы ни на кого не рассчитываем. Разве что на святого Валентина.

Читайте также: