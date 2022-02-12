Медаль для почета, но не для зачета. Даже золото лыжниц не помогло России совершить рывок

Потрясающая победа в эстафете подарила массу эмоций. Но в общем медальном зачете России есть куда прибавлять.

Потрясающая победа в эстафете подарила массу эмоций. Но в общем медальном зачете России есть куда прибавлять.

«Матч ТВ» продолжает бережно считать медали сборной России на Олимпиаде в Пекине и сравнивать реальное положение дел с нафантазированным до старта Игр. Зачем мы вообще этим занимаемся, вы можете посмотреть здесь.

12 февраля, в восьмой медальный день, мы ждали от сборной России одну медаль — так и получилось. Более того, с дисциплиной попали в точку. А вот с качеством награды вышла промашка, и это огромное счастье. Российские лыжницы роскошно провели эстафету и принесли нашей сборной уже третье золото. Мы прогнозировали тут бронзу, но были рады ошибиться.

Снова отличный шанс посрамить скептиков был у Максима Цветкова, но в личных биатлонных гонках России пока чудовищно не везет. В борд-кроссе, женском скелетоне, мужском спринте на 500 метров в коньках и прыжках на лыжах с трамплина от медалей мы были далековато.

К сожалению, даже золото лыжниц не позволило России серьезно поправить дела в медальном зачёте. По количеству наград мы делим третье место, а по золоту — восьмые. Получается, медаль для почета, но пока для не для зачета.

13 февраля ожидаем сразу несколько медалей, правда, без золота. Главным событием дня станет мужская лыжная эстафета, где Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов зарубятся с норвежцами. Отличные шансы на награды сразу у двух россиянок на дистанции 500 метров в конькобежном спорте. Ждем серебра и бронзы от Ольги Фаткулиной и Ангелины Голиковой соответственно.

Были у нас надежды и на бронзу в женской эстафете в шорт-треке, но наша команда побежит лишь в финале Б, а значит, сможет быть в призах, только если в главном финале сразу несколько команд не доедут до финиша. Маловероятно, но в этом виде спорта и не такое бывает.

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