Украинцы не общаются по-русски, канадский тренер восхищается Медведевой. Что происходит в фигурке перед Олимпиадой

И это еще не прибыли российские звезды!

И это еще не прибыли российские звезды!

Китайский одиночник Боян Цзинь наматывает круг за кругом на пустом Capital Indoor Stadium. Арена, построенная еще в 1968-м, помнит самого Мао Цзедуна. Снаружи — образец коммунистического классицизма. В таких легко представить условного китайского чиновника высокого ранга, горделивым тоном читающего программные объявления о росте надоев, рекордном урожае проса и увеличении производства стекловаты. Важные слова на фоне красных знамен и гула аплодисментов.

Фигурное катание в этих бетонных стенах как-то не монтируется. Снаружи. Внутри, впрочем, — вполне себе. Много синего цвета, удобные места как для VIP-персон, так и для простых журналистов, и вообще много стиля. Сколько миллионов юаней и людских трудодней стоило переоборудовать дворец советов в симпатичный ледовый комплекс — информация, полагаю, секретная, но какая разница, если результат радует?

Фото: © Влад Жуков / Матч ТВ

Для китайцев эти последние дни перед олимпийским безумием — что сегодняшняя тренировка Бояна Цзиня: сплошной разбег перед большим, масштабным рывком. Местные рабочие меняли борты, тестировали звук и два огромных табло, параллельно не забывая о тяге к забавному переводу кириллицы. Интересно, знает ли Александр Жулин, что на самом деле он тренирует не Александру Назарову / Максима Никитина, а Nezerave E / Nokoton M?

Фото: © Влад Жуков / Матч ТВ

И кто это вообще такие — чушки или, может, все-таки мушки (кто не понял — отсылка к комментарию Жулина про американского небинарного фигуриста Тимоти Ледюка)? Пока непонятно. Китайские волонтеры на все расспросы об ошибках (пере)ввода реагируют со смехом и разводят руками. Слишком сложна для них кириллица, что уж поделать. Хотя, может, дело в китайском Новом годе, на подготовку к которому в Пекине брошены все силы. Не до этого нашего фигурного катания им — у них праздник на носу!

Фото: © Влад Жуков / Матч ТВ

Примерно в это же время Боян Цзинь разминал короткую. Первый каскад четверной лутц — тройной тулуп завершился на «бабочке» в первом же элементе, после чего музыка тут же выключилась. Он проехал пару кругов, снова встал в стартовую позу — и музыку запустили по новой. Хозяин льда, что тут сказать. Хотя на самом деле в этом вряд ли можно искать подвох — он же все равно катался в одиночестве. Остальные фигуристы из его разминки на тренировку не прибыли.

Фото: © Влад Жуков / Матч ТВ

Зато уже в следующей группе главную арену вышел обкатывать американец Нейтан Чен. На нем плотная маска-респиратор, и за всю тренировку он приспустил ее всего один раз, да и то чтобы воды глотнуть. В таком виде он сделал один целиковый прокат своей произвольной под «Рокетмэна» и еще пару раз под музыку перекатал вторую половину. Совсем без падений не вышло — подвели двойной флип после не самого удачного квадтулупа и тройной лутц. Зато все четверные, на которые заходил двукратный чемпион мира, он приземлил.

Фото: © Влад Жуков / Матч ТВ

В микст-зону Нейтан, как и остальные американские фигуристы, сегодня не вышел. Как объяснила «Матч ТВ» пресс-атташе сборной США, в понедельник у их команды не запланированы медиаактивности. Зато завтра…

Но мы, как говорится, в завтрашний день пока не смотрим — нам хватает пищи и сегодня. Так уж вышло, что главной темой дня стала ситуация с участием украинских фигуристов Ивана Шмуратко и Анастасии Шаботовой (родилась в Москве, до 2019 года каталась за Россию). Для тех, кто не в курсе — пару дней назад «Матч ТВ» сообщал, что Министерство спорта Украины настоятельно рекомендовало своим спортсменам воздержаться от интервью на русском языке на Олимпиаде. Позднее министр спорта Украины Вадим Гутцайт сделал официальное заявление, в котором объявил, что в рекомендации значится запрет на фото с россиянами — особенно если те стоят с флагом. Про использование русского языка в официальном (подчеркиваю) комментарии ничего не было.

После тренировки Шмуратко вышел к журналистам и сразу получил вопрос (на русском) — на каком языке ему удобнее общаться, на русском или на английском? Иван ответил: «English».

Всю дальнейшую беседу он провел, пытаясь отвечать на английском. Фигуристу это явно давалось не так уж легко, но все же. Ближе к концу разговора я решил спросить по-русски: с какими эмоциями Украина будет участвовать в своем первом олимпийском команднике? На что Иван по-английски произнес: «На этой Олимпиаде — только по-английски или по-украински». И только затем ответил на вопрос.

Естественно, после этого я не мог не уточнить — насчет русского языка были какие-то рекомендации? Ведь официальной информации на этот счет не поступало. В ответ Шмуратко по-английски ответил, что он «просто должен делать свою работу». Чуть позже, вечером, в похожей ситуации оказалась и Шаботова — пробегая по коридору мимо микст-зоны (возможно, опаздывая на шаттл), она в ответ на просьбу о комментарии со стороны российской прессы ответила «извините» и побежала дальше. Правда, кейс Анастасии все же разительно отличается от предыдущей ситуации, так что его даже не имеет смысла рассматривать. А вот по дневному инциденту считаю необходимым дать пару ремарок.

Фото: © Влад Жуков / Матч ТВ

Во-первых, спасибо Ивану, что не уклонился от разговора и действительно ответил на все вопросы. Судя по всему, рекомендации действительно были, и если так, тогда фигурист абсолютно точно ничего не нарушил, хотя ситуация, признаю, была близка к провокационной. Не нарушил и при этом все равно поговорил. Если вдруг кто-то из Министерства спорта Украины будет читать этот текст — таких людей называют «професіонал» и никак иначе. Иван выполнил свою работу (даже со всеми условиями), мы — свою.

А во-вторых, как же жаль, что наши народы вынуждены переживать такие непростые времена.

Но это все — лишь разогрев перед действительно глобальной движухой. Завтра в Пекин прибудут российские фигуристы, а чуть раньше все сборные огласят составы на олимпийский командник. И тогда уже станет по-настоящему жарко.

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